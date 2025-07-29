BABADO!
Tesão por bola: essas são as maiores maria-chuteiras do Brasil
Eleição para o ranking movimentou as redes sociais com mais de 46 mil votos
Por Edvaldo Sales
Uma eleição promovida pela agência Explodiu BR elegeu as maiores maria-chuteiras do Brasil. A ex-affair de Neymar e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos lidera o ranking, que movimentou as redes sociais com mais de 46 mil votos em duas etapas. Na primeira, o público pôde indicar livremente suas favoritas, e na segunda, votou entre as mais mencionadas.
O ranking conta ainda com nomes como Mulher Melão, Key Alves,Andressa Urach, Joana Machado e outras.
Confira o ranking:
1ª - Fernanda Campos
A influencer chocou o público ao confirmar seu affair com Neymar Jr., que na época traiu a namorada. Depois disso, se lançou nas plataformas +18, passou a faturar mais de R$ 100 mil com seus vídeos íntimos, esteve no reality ‘A Fazenda’ e ganhou a atenção de outros jogadores. Ela inclusive já expôs mensagens com craques do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E mais recentemente uma curtida do jogador Vini Jr.
2ª - Mulher Melão
Veterana nas manchetes, Renata Frisson, a eterna Mulher Melão, já contou que teve romances com jogadores. Conhecida por seu rebolado, declarações ousadas e figurinos quase inexistentes, Melão virou símbolo sexual e presença garantida em listas desse tipo.
3ª - Key Alves
Ex-BBB, atleta e influencer, Key viveu um romance com o lateral Piquerez, do Palmeiras. Além disso, ela é conhecida por suas provocações e frases picantes nas redes, o que só aumentou seu apelo entre os boleiros.
4ª - Andressa Urach
Rainha da polêmica, Andressa já foi “Miss Bumbum”, teve encontro com o jogador Cristiano Ronaldo (segundo ela mesma revelou) e viveu altos e baixos entre a fé e o fetiche. Hoje empresária e criadora de conteúdo +18, ela continua sendo ícone entre os fãs de futebol e caos.
5ª - Dani Sperle
A musa das transparências ousadas e do Carnaval já namorou com o craque Adriano Imperador e virou destaque por aparecer em eventos com roupas pra lá de provocantes. Musa de escolas de samba e figura carimbada em revistas masculinas, Dani também ficou conhecida por desfilar com o menor tapa-sexo.
6ª - Brida Nunes
Atriz pornô e ex-atriz das pegadinhas, Brida ficou conhecida após rumores de envolvimento com jogadores da Série A e por fazer lives picantes citando nomes de craques. Com jeito provocador, ganhou seu espaço no ranking por ser a nova queridinha dos boleiros.
7ª - Joana Machado
Ganhadora de ‘A Fazenda’, ex-namorada do polêmico Adriano Imperador, Joana virou símbolo da mulher barraqueira e intensa que conquista o coração (e a paciência) dos jogadores. Até hoje é lembrada como uma das histórias mais caóticas e inesquecíveis dos bastidores do futebol.
8ª - Sabrina Ferreira
Estreante no mundo adulto e prima de Fernanda Campos, Sabrina já chegou chamando atenção ao declarar que também teve envolvimentos com atletas e que a tara por “jogador futebol corre na família”. Com estreia marcada nas plataformas +18 e postura ousada, ela ganhou a atenção dos curiosos e ensaia agora uma collab com a prima.
