Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BABADO!

Tesão por bola: essas são as maiores maria-chuteiras do Brasil

Eleição para o ranking movimentou as redes sociais com mais de 46 mil votos

Por Edvaldo Sales

29/07/2025 - 14:02 h
Fernanda Campos, Andressa Urach e Key Alves
Fernanda Campos, Andressa Urach e Key Alves -

Uma eleição promovida pela agência Explodiu BR elegeu as maiores maria-chuteiras do Brasil. A ex-affair de Neymar e criadora de conteúdo adulto Fernanda Campos lidera o ranking, que movimentou as redes sociais com mais de 46 mil votos em duas etapas. Na primeira, o público pôde indicar livremente suas favoritas, e na segunda, votou entre as mais mencionadas.

Leia Também:

Andressa Urach quer tatuar “Jesus negão” e motivo surpreende
Filho de Andressa Urach anuncia greve de sexo; entenda
Andressa Urach procura homem para ser ‘corno manso’

O ranking conta ainda com nomes como Mulher Melão, Key Alves,Andressa Urach, Joana Machado e outras.

Confira o ranking:

1ª - Fernanda Campos

A influencer chocou o público ao confirmar seu affair com Neymar Jr., que na época traiu a namorada. Depois disso, se lançou nas plataformas +18, passou a faturar mais de R$ 100 mil com seus vídeos íntimos, esteve no reality ‘A Fazenda’ e ganhou a atenção de outros jogadores. Ela inclusive já expôs mensagens com craques do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E mais recentemente uma curtida do jogador Vini Jr.

2ª - Mulher Melão

Veterana nas manchetes, Renata Frisson, a eterna Mulher Melão, já contou que teve romances com jogadores. Conhecida por seu rebolado, declarações ousadas e figurinos quase inexistentes, Melão virou símbolo sexual e presença garantida em listas desse tipo.

3ª - Key Alves

Ex-BBB, atleta e influencer, Key viveu um romance com o lateral Piquerez, do Palmeiras. Além disso, ela é conhecida por suas provocações e frases picantes nas redes, o que só aumentou seu apelo entre os boleiros.

4ª - Andressa Urach

Rainha da polêmica, Andressa já foi “Miss Bumbum”, teve encontro com o jogador Cristiano Ronaldo (segundo ela mesma revelou) e viveu altos e baixos entre a fé e o fetiche. Hoje empresária e criadora de conteúdo +18, ela continua sendo ícone entre os fãs de futebol e caos.

5ª - Dani Sperle

A musa das transparências ousadas e do Carnaval já namorou com o craque Adriano Imperador e virou destaque por aparecer em eventos com roupas pra lá de provocantes. Musa de escolas de samba e figura carimbada em revistas masculinas, Dani também ficou conhecida por desfilar com o menor tapa-sexo.

6ª - Brida Nunes

Atriz pornô e ex-atriz das pegadinhas, Brida ficou conhecida após rumores de envolvimento com jogadores da Série A e por fazer lives picantes citando nomes de craques. Com jeito provocador, ganhou seu espaço no ranking por ser a nova queridinha dos boleiros.

7ª - Joana Machado

Ganhadora de ‘A Fazenda’, ex-namorada do polêmico Adriano Imperador, Joana virou símbolo da mulher barraqueira e intensa que conquista o coração (e a paciência) dos jogadores. Até hoje é lembrada como uma das histórias mais caóticas e inesquecíveis dos bastidores do futebol.

8ª - Sabrina Ferreira

Estreante no mundo adulto e prima de Fernanda Campos, Sabrina já chegou chamando atenção ao declarar que também teve envolvimentos com atletas e que a tara por “jogador futebol corre na família”. Com estreia marcada nas plataformas +18 e postura ousada, ela ganhou a atenção dos curiosos e ensaia agora uma collab com a prima.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Urach fernanda campos Key Alves neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fernanda Campos, Andressa Urach e Key Alves
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Fernanda Campos, Andressa Urach e Key Alves
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Fernanda Campos, Andressa Urach e Key Alves
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Fernanda Campos, Andressa Urach e Key Alves
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x