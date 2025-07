Filho de Andressa Urach anuncia greve de sexo; entenda

Andessa Urach e filho trabalham com conteúdo adulto - Foto: Reprodução | Instagram

Arthur Urach, filho da influenciadora Andressa Urach, está vivendo um momento incomum em sua vida sexual. Após se submeter a uma cirurgia de aumento peniano realizada pelo Dr. Vitor Mello, o jovem de 20 anos ficará 15 dias sem poder ter relações sexuais.

Trabalhando com conteúdo adulto, Arthur afirma que a decisão foi motivada por sua mãe e pelo desejo de se sentir mais confiante e melhorar o desempenho na cama.

“Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa. A harmonização íntima é um passo para me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo. E quando a autoestima está em dia, o prazer vem junto pra mim e pra quem está comigo”, declarou.

Arthur também destacou que os homens deveriam se sentir à vontade para realizar procedimentos estéticos, sem receio das críticas. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito para isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”,disse.

Procedimento e apoio da mãe

O procedimento feito por Arthur utiliza a técnica Overpants, método exclusivo que promete aumentar até 3 cm no comprimento e até 7 cm na circunferência do pênis.

A ideia da cirurgia, inclusive, partiu da própria mãe. Andressa contou que a indicação surgiu após se relacionar com Rafael Marttinz, também paciente do Dr. Vitor Mello, e se impressionar com o desempenho e a estética íntima dele.

Apaixonada por procedimentos estéticos, inclusive íntimos, Andressa defende que os homens também devem considerar a harmonização peniana.

“Os homens ligam muito pra isso. Não é só sobre tamanho, é visual. Tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”, afirmou.