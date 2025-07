Maiara emociona fãs ao homenagear Marília Mendonça

Durante um show na cidade de Itumbiara, em Goiás, Maiara, da dupla com Maraisa, fez um discurso comovente em homenagem a Marília Mendonça, na noite da última terça-feira, 22. Se estivesse viva, a cantora completaria 30 anos nesta mesma data.

Com o nome da Rainha da Sofrência envolto em polêmicas devido às recentes brigas entreMurilo Huff e Dona Ruth, Maiara pediu respeito à memória da amiga e afirmou que Marília merece que falem coisas boas sobre ela.

“Outra coisa que vou pedir aqui também, no dia do aniversário dela, é que ela merece demais. Ela merece muito respeito. Você que tá aí, com tantas redes sociais, a Marília é muito maior do que isso”,disse a cantora.

Maiara ainda pediu que fossem mais gentis ao lembrar da artista: “Por favor, gente, vamos deixar... Não inventem coisa feia, umas coisas que não têm sentido. Se for pra falar, fala do bem que ela fez, fala da mulher maravilhosa que ela é, da história no sertanejo. Fala dela assim. Essa mulher que nos inspira”.

Homenagem emociona os internautas | Foto: Reprodução| Redes Sociais

A cantora concluiu agradecendo ao público e destacou a importância do legado deixado pelas três amigas. “Vocês nos proporcionaram isso, a gente poder estar mais juntas. E a gente tem um legado muito forte, muito sério, muito respeitado. A Maraisa, a Marília e a Maiara eram tratadas como iguais. Os pais tratavam as três como filhas”.