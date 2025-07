Esposa de Mano Brown vive caso extraconjugal com outra mulher

Mano Broww é casado há mais de 30 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que o relacionamento de Mano Brown com Eliane Dias, mãe de seus filhos, não está tão firme assim. Esposa do cantor há mais de 30 anos, a empresária do grupo Racionais MC’s foi acusada de viver um romance secreto com outra mulher, chamada Daniele Coelho.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, pessoas próximas ao casal homoafetivo informaram que elas estão juntos há um tempo. Em registros, divulgados pela jornalista, é possível ver as duas se beijando e trocando carícias.

Eliane e Daniele juntas | Foto: Reprodução | Metrópoles

Em outras imagens, obtidas exclusivamente pela comunicadora, o casal aparece curtindo viagens românticas, uma delas ao parque Walt Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos.

Entretanto, engana-se quem pensa que Daniele é solteira. A supostaamante de Eliane também mantinha um relacionamento com outra mulher, enquanto vivia seu romance secreto com a empresária, que vazou após uma discussão entre as duas.

Pronunciamento

Procurada por Fábia Oliveira, Daniele se pronunciou sobre o assunto e se limitou a dizer que só contaria detalhes do envolvimento após um pronunciamento da amada. “Prefiro que fale direto com a Eliane. Prefiro aguardar a posição dela”, disse.

Já Eliane negou o envolvimento amoroso com a moça e afirmou que a história não passa de uma invenção da cabeça dela. “Não é verdade. Nada é verdade, ela é louca, já fez isso com outras pessoas”, disparou ela, sem explicar as fotos íntimas com a moça.

Mano Brown preferiu não se manifestar publicamante sobre o assunto.