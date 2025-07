Davi Brito é confirmado em A Fazenda 17; saiba detalhes

O ex-BBB é o primeiro integrante da edição - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito é o primeiro participante confirmado no elenco de A Fazenda 17. Segundo informações do portal de Leo Dias, o campeão do BBB 24 acertou o contrato com a Record TV e tentará colecionar mais uma vitória em reality show.

Apesar de ainda não ter exposto publicamente que fará parte do elenco do programa rural, Davi já está realizando mudanças significativas em sua aparência. O baiano fez uma lipoaspiração HD no abdômen e alterou o tamanho das lentes no dente.

O famoso ainda fez uma harmonização facial e fez a aplicação detox no rosto na última semana. “Hoje vamos colocar toxina botulínica e tirar todas essas ruguinhas que a gente tem aqui, para poder complementar com o sorrisão novo”, informou o médico responsável pelo procedimento.

Condição para ir para o reality

Vale lembrar que Davi comentou recentemente sobre o programa em um podcast e expôs sua condição para fazer parte do elenco, que já contou com a participação de sua irmã, Raquel Brito, em 2024.

“A galera fica cotando. Ano passado cotou, esse ano cotou (na possível lista), mas eu acho difícil”, disse ele no programa Selfie Service. O famoso ainda destacou que só iria se pudesse negociar o valor do cachê. “A tinta (risos). (Vou) negociar”, disparou aos risos.