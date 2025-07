Trio elétrico e cremação? Veja como será velório de Preta Gil

A cantora morreu no último fim de semana - Foto: Reprodução | Instagram

Previsto para acontecer no Theatro Municipal Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira, 25, o velório da cantora Preta Gil será mais simples do que o público imagina. Após surgirem especulações em torno dos últimos pedidos da artista, a assessoria dela esclareceu como será a cerimônia.

Após viralizar um vídeo em que a filha de Gilberto Gil afirma que gostaria de ter um trio elétrico em seu funeral, com direito a um show de Ivete Sangalo, a equipe dela informou a revista Quem que o pedido não poderá ser atendido, sem dar muitos detalhes sobre o assunto.

Entretanto, segundo informações do portal de Leo Dias, o cortejo não será realizado por causa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que não autorizou as apresentações e o carro de som, alegando questões de segurança.

Enterro em Salvador?

Outra dúvida que surgiu entre os fãs da artista foi sobre o local do enterro dela, pois surgiram boatos de que o velório aconteceria na capital carioca e o enterro seria realizado em Salvador, capital da Bahia, onde a famosa morou por muitos anos com a família.

Todavia, não acontecerá enterro e o corpo de Preta será cremado no Rio, pouco depois da cerimônia de despedida, que será aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de 9h às 13h.

Morte da cantora

Preta Gil morreu domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.