Andressa Urach procura homem para ser ‘corno manso’

Andressa Urcah expôs suas exigências amorosas - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach revelou suas exigências para os pretendentes a seu namorado. Convidada do programa De Frente Com Blogueirinha, a famosa afirmou que busca um homem e que goste de ser corno.

“Se você quer ser o amor da Andressa Urach você tem que sonhar em ser cono. Se dentro da sua mente existir isso, me envie um direct, pois mamãe vai analisar e olhar seu perfil”, disse ela.

A famosa ainda listou outras exigências para o amado. “Mas por favor faça um botox, porque eu não quero saber de rugas. Não gosto de barrigudinho, gosto mais dos saradinhos, depiladinho e lave bem o bumbuzinho, porque a mamãe não gosta de cheirinho lá”, completou.

O currículo pra conquistar Andressa Urach:



Sonhar em ser corno, sem rugas, Sarado, depilado e com a bunda lavada!



Sério, depois dessa entrevista eu que terei que fazer uma oração pra purificação kkkkkk#DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/YsR492iTVj — Tiago Pereira (@Tiagupereira) July 22, 2025

Fetiche de traição

A declaração de Urach reacendeu a curiosidade do público sobre o fetiche cuckold, que envolve uma mulher que se relaciona sexualmente com outros homens, com o consentimento (e muitas vezes o estímulo) do parceiro, que sente prazer em ver ou saber que a esposa está sendo desejada.

Esse homem é chamado como cuckold, e a mulher, como hotwife. A prática também está associada ao exibicionismo, pois muitas destas mulheres e seus parceiros compartilham vídeos de atos sexuais e relatos nem plataformas de conmteúdo adulto.

De acordo com o Censo dos Fetiches do Sexlog, rede social adulta com mais de 23 milhões de usuários, o fetiche hotwife está entre os mais buscados pelo público. Uma pesquisa revelou que quase meio milhão de brasileiros sentem prazer ao estar na posição de “corno manso”.

“O que antes era motivo de piada ou vergonha está sendo ressignificado. Hoje a fantasia cuckold aparece cada vez mais nos perfis, principalmente entre casais que decidiram explorar o sexo com maturidade e liberdade. Quando há confiança e consentimento, o ciúme pode virar um tempero extra”, explica Mayumi Sato, CMO do Sexlog.