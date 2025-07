Após flagra com Virginia, Vini Jr surge com influenciadoras

O famoso posou ao lado da moças - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que o romance de Virginia Fonseca e Vini Jr não seguiu em frente. Após ser flagrado em clima íntimo com a ex-mulher de Zé Felipe em sua festa de aniversário, o jogador de futebol posou ao lado de três influenciadoras nesta terça-feira, 22.

No registro, publicado pela influenciadora Catherine Bascoy, o craque do Real Madrid aparece colado com ela e a ex-BBB Dania Mendez, em uma praia do Rio de Janeiro.

O post viralizou nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. “Ao lado de mulheres brancas que nunca sequer olhariam na cara dele se ele não fosse rico”, disse uma. “Catherine salvando a Virginia”, afirmou outro.

Virginia e Vini Jr

Virginia Fonseca está aproveitando bem a vida de solteira após terminar seu casamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora foi flagrada em clima íntimo com o jogador Vinicius Jr na festa de aniversário dele, que aconteceu neste final de semana, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a loira foi vista em clima de intimidade com o atleta durante o evento. Os dois ficaram coladinhos em uma área reservada do local, mas não chegaram a trocar beijos e carícias.

Entretanto, o jornal Extra alegou que Virginia esteve sim presente no evento e ficou conversando com o craque do Real Madrid, mas fontes afirmaram que não foi possível notar nenhum clima de romance entre eles.

A famosa foi ao local acompanhada da amiga Duda Freire, que ficou solteira recentemente e foi apontada como sua nova affair. Os boatos de romance chegaram até as duas, que desmentiram a informação e reforçaram que são apenas amigas.