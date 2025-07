Rosiane Pinheiro engata romance com ator global; saiba quem

A dançarina posou ao lado do amado - Foto: Reprodução | Instagram

Rosiane Pinheiro está vivendo um romance com Jonathan Azevedo. A baiana e o ator da Globo, que ficou conhecido pelo personagem Sabiá da novela 'A Força Do Querer', viajaram juntos nesta semana para Búzios, no Rio de Janeiro, a fim de comemorar o aniversário dela no último sábado, 19.

Os dois chegaram a compartilhar diversos registros juntos, demonstrando o clima de intimidade entre eles. “Final de semana do meu aniversário com alguém incrível”, escreveu a dançarina na legenda da publicação, em que aparece colada com o artista.

Rosiane e Jonathan juntos | Foto: Reprodução | Instagram

Em entrevista ao jornal EXTRA, a famosa confirmou o envolvimento amoroso e contou que foi convidada pelo amado para o passeio. Ela também o elogiou e reforçou que o ator “ é uma pessoa incrível”.

Musa do OnlyFans

Vale lembrar que além de dançarina, Rosiane também produz conteúdo adulto para a plataforma OnlyFans. A ex-Gang do Samba ressaltou que já chegou a ganhar mais de R$ 500 mil com a venda de fotos e vídeos sensuais em 2023, quitando suas dívidas.

Em 2025, ela voltou a produzir conteúdo para investir o dinheiro. “Vou fazer, sim. Eu quitei as minhas dívidas, mas quero agora comprar casas, investir em imóveis e me tornar uma grande empreendedora”, disse ela à revista Quem.

Entretanto, ela garantiu que seu conteúdo é leve. “Não farei igual vejo as outras fazendo. Por exemplo, não gravaria fazendo cenas tendo relações com um homem. Eu farei algo mais leve, sensual e artístico”, falou.