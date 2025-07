Andressa Urach quer tatuar “Jesus negão” e motivo surpreende

Andressa Urach contou detalhes sobre - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a polemizar nas redes sociais nesta semana. Convidada do programa ‘De Frente Com Blogueirinha’, a influenciadora revelou que pretende tatuar a imagem de Jesus Cristo nas costas.

Entretanto, a famosa ressaltou que não pretende usar a imagem do filho de Deus da forma como o público está acostumado, mas sim com a pele negra e aparência de judeu. “Vou fazer um Jesus njegão nas costas, o meu Jesus vai ser negrão. Porque não é loiro de olho azul né? Quem inventou isso estava mentindo. Então vai ser com cara de judeu mesmo”, disse ela.

A loira ainda afirmou que enxerga Jesus de uma forma diferente dos outros. “Eu sou afrontosa. É da forma que eu vejo, pois eu vejo um Jesus totalmente diferente dos religiosos. Eu vim para confundir os sábios e os loucos. Tenho duas internações psiquiátricas meu amor, então a mamãe tem assinado que é bem louquinha”, concluiu.

Filme adulto com o pai

Durante a entrevista, a famosa ainda contou que gravará um conteúdo adulto para seu pai, que abriu uma conta no Privacy. Urach informou que filmará o pai se masturbando, mas não pretende fazer sexo com ele ou com seufilho, que filmava os conteúdos dela.

“Na verdade, eu ajudei ele a gravar, eu fui câmera dele. [O pessoal] assinou, mamãe ganhou um dinheirinho. Eu não dei para o meu pai, eu gravei o meu pai. Claro que ele vai bater uma punhetinha para mim nas próximas gravações, mas nunca vai me comer”, disse ela.

“Assim como o Arthur nunca me comeu, o Arthur sempre foi câmera. Não vai ter esse incesto, essa coisa que tá todo mundo falando. Mas deixa falar, eu quero mais é que fale, eu adoro que fale, quando mais falam mais dinheiro vem”, completou.