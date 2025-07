Arlindo Cruz morreu? Entenda notícia que assustou a web

O cantor está internado - Foto: Reprodução | Instagram

Uma notícia assustou os fãs do cantor Arlindo Cruz nesta quarta-feira, 23. O cantor foi dado como morto em uma matéria veiculada na mídia, que foi desmentida pela esposa dele, Babi Cruz, através de um post nas redes sociais.

“Inferno! Ele não morreu! Eu queria saber qual é o propósito, qual é o intuito, o que é que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulo?”, disparou ela em seu perfil do Instagram, visivelmente irritada.

A ruiva ainda afirmou que o sambista teria morrido diversas vezes pelas especulações. “Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele já teria morrido 100 vezes. Inferno! Ele não morreu!”, afirmou.

Pronunciamento da filha

Filha do cantor, Flora Cruz também se pronunciou sobre o assunto e negou a morte do pai, que lida com as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há cerca de oito anos, desde 2017.

“Bom, gente, estou eu trabalhando e, mais uma vez, meu telefone não para de tocar, [com pessoas] perguntando sobre morte de Arlindo Cruz. Bom, não existe no mundo a possibilidade de o meu pai falecer e a gente não saber, né?”, disparou.

“A gente está sempre conectado, a gente está sempre cuidando. Inclusive, é a nossa primeira missão da vida, a nossa prioridade. O meu pai não fica sozinho em momento algum”, reforçou.

A ex-Fazenda ainda afirmou que a família publicará uma nota oficial quando o fato acontecer. “E a gente também tem responsabilidade com fã, com amigo, com familiar. O dia que acontecer, que eu acho que parece que vocês estão ansiosos por isso, vocês podem ter certeza que, no meio de muita dor, a gente vai parar para dar uma nota oficial sobre o luto do Arlindo Cruz”, disse.

“Por enquanto, não tem nada de novo no quadro, não tem nada de novo em lugar nenhum. Então vamos focar no que importa? Infelizmente, as pessoas só focam nas coisas ruins, só focam nas coisas negativas, o que a gente batalha para fazer acontecer é difícil de sair uma nota, uma atenção. Mas a fake news sai a torto e a direito”, completou.

Por fim, Flora confessou que não aguenta mais ler notícias sobre a morte do pai. “Vamos parar de matar o pai dos outros? Meu pai é ídolo nacional e internacional. Mas ele é meu pai, e dói muito na gente ficar lidando com esse tipo de coisa”, contou.

“Aqui tem família, aqui é ser humano, a gente é de carne e osso. A gente não tem peito de aço, nem coração de sabiá, quem dera que a gente tivesse. Então assim, meu pai tá vivo, tá bem, para quem importa, quem não importa, continuem falando m*rda aí. Valeu?”, concluiu.