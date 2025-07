Carolina Dieckmann volta ao set de Vale Tudo após Preta Gil: "Obrigando"

Carolina Dieckmann volta as gravações de Vale Tudo - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta quarta-feira, 23, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para compartilhar com os fãs o retorno às gravações da novela Vale Tudo, após a morte de sua amiga Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20.

Segundo a atriz, Leila, sua personagem na trama, a incentivou a voltar à rotina e tem sido um motivo de conforto neste momento delicado."Leilinha me obrigando a levantar", escreveu Carolina.

A artista voltou dos Estados Unidos no próprio domingo, 20, logo após a morte de cantora. Nas redes sociais, compartilhou um momento de autocuidado, em que aparecia cuidando do rosto ao som de Medida do Amor, música de Preta Gil.

Nos comentários, os seguidores demonstraram apoio e empatia: “Continuar a vida depois do luto é só para quem é forte mesmo. Que Deus possa confortar o coração dela dia após dia”, escreveu uma internauta. Outro comentou: “Tadinha, visivelmente abatida! Que Deus dê a ela força para seguir, porque perder quem a gente ama não é fácil.”

Família Gil divulga data e horário do velório de Preta Gil

A despedida da cantora Preta Gil será na próxima sexta-feira, 25, das 9h às 13h. O velório acontecerá no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro, e será aberto ao público.

Na página oficial da artista, o comunicado dizia: “Celebraremos sua vida, arte e legado.”

A nota também foi publicada nas redes sociais de Gilberto Gil, pai de Preta, e de Flora Gil, madrasta da cantora. A cerimônia contará com a presença de familiares, amigos e fãs que desejarem prestar a última homenagem.