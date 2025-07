Fãs apontam affair entre Bella Campos e astro internacional

Bella Campos está solteira há cerca de dois anos - Foto: Reprodução | Instagram

Internautas estão buscando um novo namorado para Bella Campos, intérprete da personagem Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo. Solteira desde o fim do namoro com MC Cabelinho, a atriz foi apontada como affair do astro internacional Keith Powers.

Os boatos surgiram após a brasileira fazer um comentário bem humorado na foto do americano, que participou de “A Guerra do Amanhã”. O ator compartilhou alguns cliques dos seus novos dreadlocks e despertou o ciúme da famosa, que escreveu “apaga”.

O comentário recebeu uma curtida dele e a interação foi suficiente para os fãs da moça especularem um possível romance entre os dois. “Atacante ele”, comentou uma internauta.

Keith e Bella Campos | Foto: Reprodução | Instagram

Sem romance

Apesar da torcida dos brasileiros, Keith já está comprometido com outra moça. O artista reatou o namoro com Ryan Destiny em fevereiro deste ano, após os dois ficarem afastados por cerca de três anos.

Em entrevista à revista People, Destiny deixou claro que a relação do casal ia além da amizade que construíram ao longo dos anos. “Somos mais do que melhores amigos”, disse ela na época.

Bella Campos e Zé Felipe?

Recentemente, Bella Campos teve seu nome associado ao do cantor Zé Felipe, após ele começar a segui-la no Instagram. A atitude foi retribuída por ela, que foi logo apontada como affair do artista.

O caso repercutiu tanto que a ex-mulher de Zé, Virginia Fonseca parou de seguir Bella, deixando claro que não curtiu a interação da atriz global com o pai de seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.