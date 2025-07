Noiva de Oruam reage à prisão: “Mauro não é bandido”

Oruam está noivo de Fernanda - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Valença usou suas redes sociais para se manifestar sobre a prisão de seu noivo, o cantor Oruam, nesta terça-feira, 22. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram e reforçou que o rapper não é criminoso para ser preso.

“Eu te amo, eu estou com você e por você, meu amor, para tudo! Até nesses momentos você quer fazer bobeira para ninguém chorar, mas não tem como. Eu te amo!! Nós, que te amamos, não falamos nada que seja para o seu mal; nós queremos sempre o teu bem e proteger você”, escreveu ela.

“Nós sabemos quem você é, quem te ama sabe! Mauro é cantor! Mauro é artista! Filho, neto, irmão e esposo! Você vive da sua música, vive do seu esforço, que, quando você deu tudo de si para conseguir, ninguém viu. Eu não queria te ver passando por isso, meu coração está acabado”, reforçou.

A loira ainda confessou que torce pela proteção do amado. “Oro a Deus para que Ele preencha seu coração e sua mente, que tome a frente de qualquer armadilha que estiver pelo seu caminho, pois somente Deus tem autoridade sobre tudo. Você não é bandido. Mauro não é bandido!”, concluiu.

Prisão de Oruam

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, foi transferido para a penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, onde estão integrantes do Comando Vermelho (CV). A transferência aconteceu na noite dessa terça-feira, 22, antes mesmo da audiência de custódia, que está prevista para acontecer na tarde desta quarta-feira, 23, e irá avaliar a legalidade da prisão.

No sistema penitenciário fluminense os internos são separados de acordo com a facção que tem influência sobre a região de origem do custodiado ou com suas alianças criminosas para evitar confrontos. Há cadeias diferentes designadas para Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro (TPC), Amigos dos Amigos (ADA) e para milicianos, por exemplo.

Na Bangu 3, onde Oruam está, ficam custodiados os presos com alta periculosidade do CV, como os chefes My Thor, Criam de Belford Roxo, Léo Barrão, Choque e Naldinho. Todos são da mesma geração do tráfico do pai de Oruam, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, considerado pela polícia líder da facção e preso em presídio federal.

Vale lembrar que o local é o mesmo onde ficou Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, 26, quando foi preso em 29 de maio sob suspeita de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ingressar no sistema prisional, ele afirmou identificar-se com o Comando Vermelho, segundo a Seap.

Oruam está em uma cela isolada, e passou a noite separado dos demais internos, de acordo com a Seap. Ele está recebendo a alimentação padrão da unidade, composta por café da manhã com café com leite e pão com manteiga. O almoço será frango, cenoura cozida, feijão, arroz, salada de beterraba ralada e suco.