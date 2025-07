Preta Gil será velada em data significativa; entenda

A Famosa feleceu no dia do amigo - Foto: Reprodução | Instagram

Velada na próxima sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Preta Gil será lembrada de uma forma significativa pelos fãs e amigos. A data escolhida para marcar a despedida da cantora é a mesma em que é comemorado o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

“Preta Gil se foi no Dia do Amigo e terá sua cerimônia de despedida no Dia da Mulher Negra. Isso tudo é muito significativo”, escreveu a DJ Tamy Reis em um comentário nas redes sociais.

A informação foi confirmada por Malu Barbosa, amiga pessoal da filha de Gilberto Gil, que estava presente durante boa parte do tratamento experimental feito pela famosa em Nova York, nos Estados Unidos. “Verdade!”, escreveu ela, exibindo o print do comentário da DJ.

Declaração de Malu | Foto: Reprodução | Instagram

Sem trio e com cremação

Previsto para acontecer no Theatro Municipal Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira, 25, o velório da cantora Preta Gil será mais simples do que o público imagina. Após surgirem especulações em torno dos últimos pedidos da artista, a assessoria dela esclareceu como será a cerimônia.

Após viralizar um vídeo em que a filha de Gilberto Gil afirma que gostaria de ter um trio elétrico em seu funeral, com direito a um show de Ivete Sangalo, a equipe dela informou a revista Quem que o pedido não poderá ser atendido, sem dar muitos detalhes sobre o assunto.

Entretanto, segundo informações do portal de Leo Dias, o cortejo não será realizado por causa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que não autorizou as apresentações e o carro de som, alegando questões de segurança.

Outra dúvida que surgiu entre os fãs da artista foi sobre o local do enterro dela, pois surgiram boatos de que o velório aconteceria na capital carioca e o enterro seria realizado em Salvador, capital da Bahia, onde a famosa morou por muitos anos com a família.

Todavia, não acontecerá enterro e o corpo de Preta será cremado no Rio, pouco depois da cerimônia de despedida, que será aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de 9h às 13h.