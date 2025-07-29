Marina Lima revela desejo quente por Mano Brown e cita ex: "Ter transado"

Publicação provocadora viralizou rapidamente - Foto: Reprodução

A cantora Marina Lima causou alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira, 29, ao fazer um post inusitado e bastante direto sobre o rapper Mano Brown. Sem papas na língua, Marina escreveu:

“Mano Brown é o tipo do cara com quem eu poderia ter transado. Atraente, sexy, forte, inteligente, talentoso… Eu entendo a Eliane [ex de Brown]. Total!”

A publicação provocadora viralizou rapidamente. Fãs e seguidores da artista se dividiram entre o choque e o aplauso pela sinceridade, e pelo elogio explícito a um dos maiores nomes do rap nacional.

"Adooooro esse tipo de confissão!", comentou um internauta. "Eu entendo vc.. rs", concordou outro.

Mano Brown está separado de Eliane Dias

Recentemente, Mano Brown se envolveu em uma polêmica ao lado de Eliane Dias, mãe de seus dois filhos e CEO da empresa que gerencia sua carreira.

Após a repercussão de fotos íntimas de Eliane com outra mulher, Daniele Coelho, Brown publicou um comunicado oficial para confirmar que os dois estão separados como casal há mais de uma década, apesar de seguirem unidos pela amizade, família e negócios.

“Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira”, escreveu o artista, que foi casado com Eliane desde 1994.