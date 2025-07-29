Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFISSÃO

Marina Lima revela desejo quente por Mano Brown e cita ex: "Ter transado"

Post ousado de Marina Lima sobre Mano Brown virou polêmica nas redes

Por Bianca Carneiro

29/07/2025 - 14:49 h
Publicação provocadora viralizou rapidamente
Publicação provocadora viralizou rapidamente -

A cantora Marina Lima causou alvoroço nas redes sociais nesta terça-feira, 29, ao fazer um post inusitado e bastante direto sobre o rapper Mano Brown. Sem papas na língua, Marina escreveu:

“Mano Brown é o tipo do cara com quem eu poderia ter transado. Atraente, sexy, forte, inteligente, talentoso… Eu entendo a Eliane [ex de Brown]. Total!”

A publicação provocadora viralizou rapidamente. Fãs e seguidores da artista se dividiram entre o choque e o aplauso pela sinceridade, e pelo elogio explícito a um dos maiores nomes do rap nacional.

"Adooooro esse tipo de confissão!", comentou um internauta. "Eu entendo vc.. rs", concordou outro.

Imagem ilustrativa da imagem Marina Lima revela desejo quente por Mano Brown e cita ex: "Ter transado"
| Foto: Reprodução

Leia Também:

Casal revelado! Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo romance
Tesão por bola: essas são as maiores maria-chuteiras do Brasil
Carlinhos Maia quebra o silêncio após término com Lucas Guimarães

Mano Brown está separado de Eliane Dias

Recentemente, Mano Brown se envolveu em uma polêmica ao lado de Eliane Dias, mãe de seus dois filhos e CEO da empresa que gerencia sua carreira.

Após a repercussão de fotos íntimas de Eliane com outra mulher, Daniele Coelho, Brown publicou um comunicado oficial para confirmar que os dois estão separados como casal há mais de uma década, apesar de seguirem unidos pela amizade, família e negócios.

“Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira”, escreveu o artista, que foi casado com Eliane desde 1994.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mano brown marina lima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Publicação provocadora viralizou rapidamente
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Publicação provocadora viralizou rapidamente
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Publicação provocadora viralizou rapidamente
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Publicação provocadora viralizou rapidamente
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x