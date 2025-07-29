Menu
INUSITADO

Prefeito se casa com jacaré em ritual tradicional

Batizada de Alicia Adriana, a 'noiva' foi vestida com um traje tradicional de casamento

Por Agatha Victoria

29/07/2025 - 15:50 h
Ritual é celebrado há mais de 230 anos e representa união espiritual
Prefeito da cidade de San Pedro Huamelula, no México, protagonizou uma cerimônia inusitada e tradicional: ele se casou com um jacaré fêmea, em um ritual indígena que é celebrado há mais de 230 anos.

O ato faz parte de uma tradição que representa a união espiritual com uma divindade simbolizada pelo animal.

Batizada de Alicia Adriana, a 'noiva' foi vestida com um traje tradicional de casamento e até recebeu um beijo do prefeito Victor Hugo Sosa durante a cerimônia. “Aceito a responsabilidade porque nos casamos com amor. Pedimos amor, paz e harmonia para o povo de San Pedro Huamelula”, declarou.

Ritual tradicional

O casamento é um ritual simbólico mantido pelos povos indígenas chontales, que habitam a região. De acordo com a crença local, a união representa uma aliança entre os humanos e as forças da natureza.

Durante a cerimônia, o animal é tratado como uma princesa e simboliza a fertilidade, sendo considerado um sinal de boa sorte, fartura e abundância para a comunidade.

Antes da celebração, a noiva réptil passa por uma série de preparativos, com o apoio de uma madrinha: é abençoada por líderes locais e tem a boca amarrada para evitar acidentes e garantir a segurança dos convidados.

A tradição considera que a noiva representa uma deusa das águas, e sua união com o prefeito simboliza a harmonia entre os homens e a natureza.

Ao fim da cerimônia, crianças, adultos e turistas comemoram com música e dança.

O evento, que mistura religião, cultura e história da região de Oaxaca, pode parecer estranho aos olhos dos estrangeiros, mas é levado a sério pelos moradores, que veem o momento como um ato de esperança e prosperidade para o novo ciclo agrícola que se inicia.

x