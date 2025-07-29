Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PEDIDO NEGADO

Ator global negou pedido íntimo de Preta Gil; saiba qual

A cantora fez um pedido inusitado ao artista

Por Franciely Gomes

29/07/2025 - 17:00 h
Preta e o rapaz eram muito amigos
Preta e o rapaz eram muito amigos -

As histórias de vida de Preta Gil têm vindo à tona após a morte da cantora, causada por complicações do câncer. Em sua autobiografia, chamada “Preta Gil - Os primeiros 50”, lançada em 2024, a filha de Gilberto Gil revelou que teve um pedido íntimo negado por um ator global: Marcelo Serrado.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Marcelo Serrado (@marceloserrado1)

No livro, ela afirmou que era muito amiga do rapaz e pediu que ele fosse o primeiro homem a transar com ela. “O Marcelo Serrado era meu amigo-irmão. E eu tive a cara de pau de pedir pra ele tirar minha virgindade. 'Tá louca, Preta? Sou seu amigo. Nada a ver isso!'. Como a gente era muito próximo, vivia dormindo junto”< disse ela.

A famosa ainda contou que tentou seduzir o rapaz, mas não obteve sucesso em sua tentativa. “E armei para ele. Tentei seduzir o Marcelo. Olha que louca! Eu estava aflita com aquele hímen. Ele sacou e disse: 'Não adianta tentar me seduzir. Não posso fazer isso com você. Logo você estará com um namorado e irá se arrepender'”, disparou.

Quem tirou a virgindade de Preta Gil?

Durante seu relato íntimo, Preta contou que perdeu a virgindade com outro ator global, que também era seu amigo na época: Marcos Palmeira. Ela revelou que a situação aconteceu em 1992, logo após uma roda de violão entre amigos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Olhar Filmes (@olharfilmes_)

“Tracei um plano para cima de outro amigo. O Marquinho. Era 1992. Ele já tinha feito novela. Em um dia, numa roda de violão, armei bonito. Ele estava lá e parti pra cima. Fomos para casa dele e pronto, meu plano deu certo”, afirmou.

Morte de Preta

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Leia Também:

Virginia Fonseca recebe buquê gigante de cantor famoso
Prefeito se casa com jacaré em ritual tradicional
Nova moda? Saiba o que é o ‘olhar vazio’ da geração Z

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ator global Marcelo Serrado Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Preta e o rapaz eram muito amigos
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Preta e o rapaz eram muito amigos
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Preta e o rapaz eram muito amigos
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Preta e o rapaz eram muito amigos
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x