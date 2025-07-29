Ator global negou pedido íntimo de Preta Gil; saiba qual

Preta e o rapaz eram muito amigos - Foto: Reprodução | Instagram

As histórias de vida de Preta Gil têm vindo à tona após a morte da cantora, causada por complicações do câncer. Em sua autobiografia, chamada “Preta Gil - Os primeiros 50”, lançada em 2024, a filha de Gilberto Gil revelou que teve um pedido íntimo negado por um ator global: Marcelo Serrado.

No livro, ela afirmou que era muito amiga do rapaz e pediu que ele fosse o primeiro homem a transar com ela. “O Marcelo Serrado era meu amigo-irmão. E eu tive a cara de pau de pedir pra ele tirar minha virgindade. 'Tá louca, Preta? Sou seu amigo. Nada a ver isso!'. Como a gente era muito próximo, vivia dormindo junto”< disse ela.

A famosa ainda contou que tentou seduzir o rapaz, mas não obteve sucesso em sua tentativa. “E armei para ele. Tentei seduzir o Marcelo. Olha que louca! Eu estava aflita com aquele hímen. Ele sacou e disse: 'Não adianta tentar me seduzir. Não posso fazer isso com você. Logo você estará com um namorado e irá se arrepender'”, disparou.

Quem tirou a virgindade de Preta Gil?

Durante seu relato íntimo, Preta contou que perdeu a virgindade com outro ator global, que também era seu amigo na época: Marcos Palmeira. Ela revelou que a situação aconteceu em 1992, logo após uma roda de violão entre amigos.

“Tracei um plano para cima de outro amigo. O Marquinho. Era 1992. Ele já tinha feito novela. Em um dia, numa roda de violão, armei bonito. Ele estava lá e parti pra cima. Fomos para casa dele e pronto, meu plano deu certo”, afirmou.

Morte de Preta

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.