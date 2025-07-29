Menu
COBRANÇA

Fãs ignoram luto e cobram Gilberto Gil após morte de Preta: “Prejuízo”

Gilberto Gil recebeu uma série de cobranças na web

Por Franciely Gomes

29/07/2025 - 18:35 h
Gilberto Gil está recebendo comentários na web
Gilberto Gil está recebendo comentários na web

Gilberto Gil está recebendo uma série de reclamações nas redes sociais após anunciar o adiamento do show da turnê ‘Tempo Rei’ em Belém, no Pará. Fãs do artista, que estavam com expectativas altas para curtir a apresentação, reclamaram da mudança repentina da data.

Apesar da equipe do artista ter publicado um comunicado oficial no dia anterior, a mudança da data só foi confirmada oficialmente nesta terça-feira, 29, através de um post no perfil do Instagram da turnê. “Em 2025, nós vamos celebrar o legado histórico de Gilberto Gil em uma turnê que transcende o nosso TEMPO”, escreveram na legenda.

Indignados, alguns fãs do cantor comentaram sobre a mudança na publicação. “Toda minha empatia com o momento do Gil, mas eu que não moro em Belém e estou com passagem de avião comprada, foi triste esse adiamento, não sei o que farei”, disse um.

O rapaz ainda afirmou que sofrerá um prejuízo financeiro com a mudança. “Não deve ser fácil pra ele, mas é impossível não pensar no prejuízo financeiro, enfim, vamos aguardar, espero uma posição até o próximo sábado, e na esperança de eles voltarem com o show na mesma data”, completou.

Outra mulher contou que está passando pela mesma situação. “Estou na mesma situação, todo respeito ao momento, mas pensando no nosso lado de consumidor, temos que ter uma definição sobre a data e também a opção de pedir ressarcimento dos ingressos”, disparou.

Fãs cobrando Gilberto Gil
Fãs cobrando Gilberto Gil | Foto: Reprodução | Instagram

Falta de empatia?

Outros fãs do artista chegaram a reclamar da atitude do público e cobraram empatia com Gilberto Gil, que acabou de perder sua filha, a cantora Preta Gil, em decorrência de complicações causadas pelo câncer.

“Imagina, você um senhor de idade perder a sua filha e as pessoas não podem ter empatia por perder um show. Ir a shows é uma das melhores coisas da vida, mas não é maior que o respeito pelo artista”, disse uma.

Vale lembrar que a data foi adiada com a justificativa da morte de Preta Gil e do luto do cantor. “O show da turnê TEMPO REI, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista”, escreveu a produtora 30e, responsável pelo evento.

Adiamento turnê
Adiamento turnê | Foto: Reprodução | Instagram

x