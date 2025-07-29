Menu
ACIDENTE

Funkeiro famoso sofre acidente de moto e perfura pulmão

O artista compartilhou uma série de posts no hospital

Por Franciely Gomes

29/07/2025 - 19:14 h
O cantor ficará internado na UTI por três dias
O cantor ficará internado na UTI por três dias -

MC Livinho surpreendeu os seguidores do Instagram nesta terça-feira, 29, ao publicar uma sequência de imagens após sofrer um acidente de moto. O funkeiro ainda fez um desabafo nos stories e contou detalhes sobre o ocorrido, que aconteceu em São Paulo.

“Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”, contou o artista, que perfurou o pulmão.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mc Livinho (@mclivinho)

Ele ainda afirmou que precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para ficar em observação. “Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI. Estou em estado de observação e perfurei o pulmão. Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau (sic), me deu a oportunidade de viver, criar meu filho”, completou.

Em seu post, o cantor exibiu o laudo médico, que detalhou o diagnóstico ele, alegando que o famoso possuía focos discretos de enfisema (aumento cheio de ar nos tecidos do corpo) na região esternoclavicular e que realizou suturas na mão direita, com uma internação na UTI aos cuidados do setor de cirurgia torácica.

Laudo médico de Livinho
Laudo médico de Livinho | Foto: Reprodução | Instagram

“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; Salmos 23:4”, escreveu ele na legenda da publicação. “Obrigado a força de todos vocês que temem a Deus e me acompanham sempre nas publicações. Vou ficar internado 3 dias na UTI”, completou nos comentários.

