ACIDENTE
Funkeiro famoso sofre acidente de moto e perfura pulmão
O artista compartilhou uma série de posts no hospital
Por Franciely Gomes
MC Livinho surpreendeu os seguidores do Instagram nesta terça-feira, 29, ao publicar uma sequência de imagens após sofrer um acidente de moto. O funkeiro ainda fez um desabafo nos stories e contou detalhes sobre o ocorrido, que aconteceu em São Paulo.
“Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”, contou o artista, que perfurou o pulmão.
Ele ainda afirmou que precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para ficar em observação. “Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI. Estou em estado de observação e perfurei o pulmão. Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau (sic), me deu a oportunidade de viver, criar meu filho”, completou.
Em seu post, o cantor exibiu o laudo médico, que detalhou o diagnóstico ele, alegando que o famoso possuía focos discretos de enfisema (aumento cheio de ar nos tecidos do corpo) na região esternoclavicular e que realizou suturas na mão direita, com uma internação na UTI aos cuidados do setor de cirurgia torácica.
“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; Salmos 23:4”, escreveu ele na legenda da publicação. “Obrigado a força de todos vocês que temem a Deus e me acompanham sempre nas publicações. Vou ficar internado 3 dias na UTI”, completou nos comentários.
