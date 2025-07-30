Saiba quem era integrante da equipe de Pablo que morreu em acidente

Corpo de Dayana Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing digital e integrante da equipe do cantor de arrocha Pablo, que morreu em um acidente de carro na terça-feira, 29, em Amélia Rodrigues, na BR-324, era sócia de uma empresa que atendia a vários artistas e bandas a exemplo do É o Tchan.

Day, como era conhecida dentro da equipe, de 37 anos, voltava de um pocket show de Pablo, em Feira de Santana, próximo de Amélia Rodrigues onde o acidente aconteceu. Com ela, estavam outros colegas da comitiva, identificados como Vini e Gustavo. Eles foram socorridos e irão passar por cirurgia. Segundo a assessoria do artista, ambos não correm risco de morte.

Day trabalhou prestando assessoria para as bandas É o Tchan, Toque Dez e o cantor Silfarley. O grupo Cheiro de Amor e o cantor Felipe Papazoni também eram atendidos por Dayana Lima. Com Pablo, Dayana estava há mais de três anos.

Nas redes sociais, ela aparece com o cantor em vários momentos. Em um desses registros, no início deste ano, a profissional disse que o grupo significava uma "segunda família" dela.

O corpo de Dayana Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, que cobre a região.

Em nota compartilhada nas redes sociais, a equipe do cantor Pablo lamentou, com "imenso pesar", a morte de Dayana Lima. [Confira nota na íntegra, abaixo].

Conforme a nota, além de responsável por todo o departamento de marketing digital do artista, Dayana era, acima de tudo, uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da equipe.

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 16h30, em Amélia Rodrigues/BA, na BR-324, KM 554. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, do modelo Citroën/Basalt, saiu da pista, causando um capotamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Em imagens feitas por populares, é possível ver que o veículo ficou parcialmente destruído após o capotamento.

Já os outros dois funcionários, que também estavam no carro, foram socorridos para uma unidade de saúde.

A equipe do cantor Pablo se manifestou, por meio de nota, lamentando o ocorrido e agradeceu o carinho que tem recebido.

Confira a nota na íntegra:

É com imenso pesar que informamos sobre um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de julho, na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), envolvendo parte da equipe do cantor Pablo.

Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe.

Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável.

Agradecemos por todo o carinho que temos recebido e reforçamos que novas informações serão comunicadas oportunamente.