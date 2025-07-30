Menu
TRAGÉDIA

Saiba quem era integrante da equipe de Pablo que morreu em acidente

Dayana Lima era diretora de uma empresa que prestava serviço para vários artistas baianos

Por Bernardo Rego

30/07/2025 - 7:24 h | Atualizada em 30/07/2025 - 7:42
Corpo de Dayana Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro
Corpo de Dayana Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro

Dayana Nataly Bezerra Lima, diretora de marketing digital e integrante da equipe do cantor de arrocha Pablo, que morreu em um acidente de carro na terça-feira, 29, em Amélia Rodrigues, na BR-324, era sócia de uma empresa que atendia a vários artistas e bandas a exemplo do É o Tchan.

Day, como era conhecida dentro da equipe, de 37 anos, voltava de um pocket show de Pablo, em Feira de Santana, próximo de Amélia Rodrigues onde o acidente aconteceu. Com ela, estavam outros colegas da comitiva, identificados como Vini e Gustavo. Eles foram socorridos e irão passar por cirurgia. Segundo a assessoria do artista, ambos não correm risco de morte.

Day trabalhou prestando assessoria para as bandas É o Tchan, Toque Dez e o cantor Silfarley. O grupo Cheiro de Amor e o cantor Felipe Papazoni também eram atendidos por Dayana Lima. Com Pablo, Dayana estava há mais de três anos.

Nas redes sociais, ela aparece com o cantor em vários momentos. Em um desses registros, no início deste ano, a profissional disse que o grupo significava uma "segunda família" dela.

O corpo de Dayana Lima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, que cobre a região.

Em nota compartilhada nas redes sociais, a equipe do cantor Pablo lamentou, com "imenso pesar", a morte de Dayana Lima. [Confira nota na íntegra, abaixo].

Conforme a nota, além de responsável por todo o departamento de marketing digital do artista, Dayana era, acima de tudo, uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da equipe.

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 16h30, em Amélia Rodrigues/BA, na BR-324, KM 554. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, do modelo Citroën/Basalt, saiu da pista, causando um capotamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Em imagens feitas por populares, é possível ver que o veículo ficou parcialmente destruído após o capotamento.

Já os outros dois funcionários, que também estavam no carro, foram socorridos para uma unidade de saúde.

A equipe do cantor Pablo se manifestou, por meio de nota, lamentando o ocorrido e agradeceu o carinho que tem recebido.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PABLO (@pablo_oficial)

Confira a nota na íntegra:

É com imenso pesar que informamos sobre um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de julho, na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), envolvendo parte da equipe do cantor Pablo.

Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe.

Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável.

Agradecemos por todo o carinho que temos recebido e reforçamos que novas informações serão comunicadas oportunamente.

x