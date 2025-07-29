Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Pablo se manifesta sobre morte de funcionária em acidente

O cantor fez um post em suas redes sociais lamentando

Por Franciely Gomes

29/07/2025 - 21:58 h | Atualizada em 29/07/2025 - 23:48
Pablo se despediu da moça
Pablo se despediu da moça -

Pablo se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Dayana Nataly Bezerra Lima, sua amiga e diretora de marketing. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 29, e lamentou o falecimento da funcionária.

A equipe do artista ainda publicou uma nota oficial sobre o caso. A integrante da empresa do famoso foi vítima de um acidente.

“Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe”, diz o post.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PABLO (@pablo_oficial)

O acidente

Dayana faleceu nesta terça-feira, 29, após se envolver em um acidente de carro na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), enquanto voltava de um show do artista, em Feira de Santana.

Leia Também:

Deborah Secco revela que apanhou de chicote em novela global
Vitão vive romance secreto com cantora baiana; conheça a moça
Funkeiro famoso sofre acidente de moto e perfura pulmão

O caso ocorreu por volta das 16h30, na BR-324, KM 554. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, do modelo Citroën/Basalt, saiu da pista, causando um capotamento e ficando destruído.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Já os outros dois funcionários, que também estavam no carro, foram socorridos para uma unidade de saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Pablo Pablo do Arrocha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pablo se despediu da moça
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Pablo se despediu da moça
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Pablo se despediu da moça
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Pablo se despediu da moça
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x