Pablo se manifesta sobre morte de funcionária em acidente

Pablo se despediu da moça - Foto: Reprodução | Instagram

Pablo se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Dayana Nataly Bezerra Lima, sua amiga e diretora de marketing. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 29, e lamentou o falecimento da funcionária.

A equipe do artista ainda publicou uma nota oficial sobre o caso. A integrante da empresa do famoso foi vítima de um acidente.

“Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe”, diz o post.

O acidente

Dayana faleceu nesta terça-feira, 29, após se envolver em um acidente de carro na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), enquanto voltava de um show do artista, em Feira de Santana.

O caso ocorreu por volta das 16h30, na BR-324, KM 554. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, do modelo Citroën/Basalt, saiu da pista, causando um capotamento e ficando destruído.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Já os outros dois funcionários, que também estavam no carro, foram socorridos para uma unidade de saúde.