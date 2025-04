Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi saem da Globo após 'Mania de Você'

Dois veteranos da Globo encerraram seus contratos fixos com a emissora após participarem da novela 'Mania de Você' - Foto: Divulgação | Globo

A Globo está atravessando um período de grandes transformações e, nos bastidores, as recentes saídas de Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi têm gerado muita especulação. Ambos encerram seus contratos fixos com a emissora após participarem da novela 'Mania de Você', considerada um dos maiores fracassos da emissora.

Adriana Esteves, após 36 anos de parceria com a Globo, dará um novo rumo à sua carreira. Com o fim de 'Mania de Você', que será transmitido na próxima sexta-feira, 28, a atriz se despede da emissora, encerrando seu vínculo fixo. Ela, no entanto, continuará a atuar na Globo, mas por meio de contratos específicos para cada projeto. Adriana está confirmada na terceira temporada da série 'Os Outros', da Globoplay, que começará a ser gravada em abril.



Rodrigo Lombardi também está se despedindo da Globo após 20 anos. O ator, que atualmente interpreta o personagem Molina na novela das nove, não terá seu contrato renovado, seguindo a mesma diretriz da emissora de adotar contratos por obra.

Nos últimos anos, Adriana Esteves deu vida a grandes personagens, como nas novelas 'Avenida Brasil' (2012), 'Babilônia' (2015), 'Segundo Sol' (2018) e 'Amor de Mãe' (2019).

Já Rodrigo Lombardi brilhou em grandes sucessos como 'Salve Jorge' (2013), 'Caminho das Índias' (2009) e 'A Força do Querer' (2017).