Barata invade roupa de repórter do SBT durante tranmissão ao vivo

A repórter Mayara Luna, da afiliada do SBT em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jornalista Mayara Luna, da afiliada do SBT em São Paulo, viveu uma situação inusitada durante uma transmissão ao vivo. Enquanto apresentava uma reportagem especial sobre o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, uma intrusa inesperada tomou conta da cena: uma barata. O inseto apareceu de repente e começou a caminhar por sua roupa, enquanto ela tentou ignorar o desconforto e seguir com a matéria.

O episódio viralizou nas redes sociais nos últimos dias, conquistando a atenção do público pela forma como Mayara manteve a compostura diante da situação. No vídeo, é possível vê-la sorrindo e interagindo normalmente, mesmo com a barata passeando por sua blusa. Após alguns instantes, a imagem da repórter saiu do ar, o que deixou os espectadores ainda mais curiosos sobre o desfecho da cena.

Nos comentários, internautas se divertiram com o momento e elogiaram a postura da jornalista. No entanto, a própria Mayara, ao reagir ao episódio, revelou que só percebeu o que aconteceu ao rever as imagens. “Na hora, achei que fosse um besouro. Mas quando vi depois, me deu uma baita aflição!”, disse.

Confira o vídeo: