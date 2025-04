Globo rompe parceria com ex-presidente após escândalo judicial

Globo já firmou uma nova parceria com outro grupo - Foto: Divulgação

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu uma liminar que pode permitir à Globo romper de forma definitiva sua parceria com a TV Gazeta de Alagoas, afiliada da emissora desde 1975, controlada pelo ex-presidente Fernando Collor.

A TV Gazeta tem enfrentado sérios problemas judiciais nos últimos anos, que foram determinantes para a decisão da Globo de não renovar o contrato. Entre os principais estão investigações de corrupção e fraudes financeiras.

Collor foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos de prisão por envolvimento em um esquema de corrupção, no qual a emissora teria sido utilizada como meio para o recebimento de propinas. Além disso, a TV Gazeta enfrenta dívidas gigantescas e está com um processo de recuperação judicial desde 2019, o que complicou ainda mais sua situação financeira.

Em resposta à decisão da Globo de não renovar a parceria, a TV Gazeta entrou com um pedido judicial para manter o vínculo com a emissora carioca, argumentando que a falta de apoio da Globo comprometeria a continuidade de seus compromissos financeiros, já que dependia do repasse de recursos para honrar suas dívidas. A situação foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que em um primeiro momento concedeu decisões favoráveis à TV Gazeta. No entanto, a Globo recorreu ao STJ, que, em uma liminar favorável à Globo, permitiu que a emissora rompesse o contrato, embora com um prazo de mais dois meses de parceria.

Segundo o f5, a decisão, assinada pelo ministro Ricardo Villas Bôas, determina que a parceria continue por mais dois meses, enquanto o tribunal analisa os argumentos da Globo, que alega que manter o contrato prejudica a ordem pública devido aos escândalos envolvendo a TV Gazeta.

A decisão final será tomada até junho de 2025. A Globo já firmou uma parceria com o Grupo Asa Branca de Comunicação para substituir a TV Gazeta.