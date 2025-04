Suposta substituta de Jessica Senra fala sobre ida para TV Bahia

Jessica Senra não apresenta o Bahia Meio Dia desde dezembro de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

A apresentadora que vai substituir Jessica Senra e dividir a apresentação do Bahia Meio Dia, da TV Bahia, com Vanderson Nascimento, vai ser apresentada ao público na próxima segunda-feira, 31, às 11h45. Depois desse anúncio, feito pela emissora nesta quinta-feira, 27, um nome passou a ser especulado para a vaga: o da jornalista Val Benvindo, que apresentou o Band Mulher.

Ao Portal A TARDE, a profissional falou sobre a possibilidade de ocupar o lugar que era de Jessica. “Então, não recebi nenhum convite. Adoraria. Mas não é o caso”, negou a profissional.

Jessica Senra e Val Benvindo | Foto: Reprodução | Instagram e Arquivo Pessoal

Quem é Val Benvindo?

Val Benvindo é neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro onde nasceu o bloco afro Ilê Aiyê. Atualmente, a jornalista comanda o quadro ‘Meu Nome é Val’ na Band Bahia e gere relacionamentos do AFROPUNK Brasil, um dos maiores festivais de cultura negra global.

Além disso, ela é a idealizadora do Festival Humor Negro, que deu origem a um especial e série no Multishow e Globoplay, reunindo comediantes negros de todo o país. Ela também foi cerimonialista no reality show ‘Casamento Às Cegas’, da Netflix.

Saída de Jessica Senra

Depois de mais de seis anos na TV Bahia, a jornalista Jessica Senra anunciou, em dezembro do ano passado, que não comandaria mais o Bahia Meio Dia e que, a partir dali, seguiria novos caminhos.

Ela apresentou o telejornal pela última vez no dia 20 de dezembro. “Foi a decisão mais difícil da minha vida, porque realmente quero fazer outras coisas. Eu amo o que faço, o jornalismo, a convivência aqui. Deixar algo que a gente ama é muito difícil”, disse Jessica.