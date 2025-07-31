O dia em que William Bonner assistiu filme adulto na Globo

William Bonner é editor-chefe do Jornal Nacional - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos rostos mais conhecidos e queridos do jornalismo brasileiro, William Bonner já protagonizou um dos momentos mais constrangedores e inusitados da história da TV Globo. Em participação no videocast do Fantástico, O Futuro Já Começou, apresentado por Renata Capucci, o ex-marido de Fátima Bernardes relembrou o dia em que ele "consumiu" pornografia na redação da emissora.

De acordo com o Bonner, tudo começou como um tipo de caos coletivo. “Era uma coisa completamente fora do normal e a primeira coisa que você pensa com gritaria em um estúdio é fogo. Mas não tinha fogo e não tinha fumaça. Depois, pensei que fosse um rato, que tinha um rato na redação”, disse.

Na sequência, o apresentador contou, nos mínimos detalhes, como tudo aconteceu. “Uma colega, Angela Garambone, que era a editora do Jornal Nacional, viu a minha expressão perdida e apontou para um móvel que tinha televisões que mostravam a concorrência e uma tela tinha a Globo RJ e outra a Globo de rede, a nacional”, falou.

Bonner, então, olhou para o monitor Rede, onde deveria estar a programação nacional. “Não estava legal. Tinham pessoas fazendo sexo, mas fazendo sexo muito explícito. E eram muitas pessoas, fazendo muito sexo, muito explícito, no monitor de Rede. A minha reação… Fico arrepiado só de lembrar. Foi de absoluto pânico. Porque, na minha cabeça, pensei: ‘Tenho três filhos e vão fechar Globo. Acabou a concessão da Globo. A Globo está transmitindo o sexo explícito às 15 horas'”, relatou.

O editor-chefe do Jornal Nacional não se privou de dar os detalhes mais polêmicos. “Uma porção de gente copulando e fazendo coisas muito estranhas. Algumas, inclusive, eu não sabia que podiam ser feitas. E olha que eu já não era uma criança… E os gritos, e as risadas”, contou.

Em seguida, o jornalista revelou como agiu. Ele pediu para ligarem para o setor de programação, que cuida do que entra no ar no canal, e entraram em contato com São Paulo. “[Perguntaram] ‘E aí, Selma [funcionária]! O que está passando aí?’. E a resposta foi que era novela. Mas como? Aquele é o sinal da rede”, disse.

Segundo William Bonner, Samuel Linhares, que era o gerente de programação do canal, foi chamado para entender o que estava acontecendo. “[Questionaram] ‘O que você está vendo aí na tua frente agora na Globo?’. E ele respondeu: ‘Está maluco, mestre? Estou vendo a novela’. ‘Que novela?’, quis saber. ‘A Vale a Pena Ver de Novo’. Falei: ‘Samuel, descobre o que está acontecendo. Aqui na redação, no monitor da rede, está rolando sexo. Mas sexo pesado, Samuel'”, relatou.

Mas afinal, o que aconteceu?

Depois de um tempo, a equipe entendeu que, pelo retorno de São Paulo e do gerente de programação, a sessão explícita era pontual. “[Samuel disse] ‘Um colega canalizou o sinal do SexHot [canal de conteúdo 18+ que faz parte dos canais pagos] para o canal de rede da redação”, descreveu.

Assista ao relato: