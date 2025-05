Saiba porque Ilze Scamparini ficou desconfortável ao lado de Bonner

Ilze Scamparini e William Bonner - Foto: Reprodução | TV Globo

A reação de Ilze Scamparini ao toque de William Bonner no encerramento do Jornal Nacional, da TV Globo, dessa quarta-feira, 7, viralizou nas redes sociais. A jornalista se esquivou de um abraço do apresentador enquanto estavam cobrindo a reunião dos cardeais para a escolha do próximo papa no Vaticano. Ela também não fixava nem olhava na câmera ou para o âncora do telejornal. O motivo do desconforto de Scamparini veio à tona.

Segundo a coluna GENTE, da Veja, no dia anterior, Bonner tinha feito uma piada que desagradou a correspondente que mora há 26 anos na Itália. Ele afirmou que ela iria “descer do telhado” para a cobertura do início do Conclave. “Ela prometeu”, destacou o comunicador.

Uma fonte ligada à produção do Jornal Nacional disse à coluna que “Ilze é muito na dela, mas como repórter adora estar nas ruas, entendeu como uma brincadeira desnecessária”.

Relembre como tudo aconteceu

Ilze Scamparini deixou os telhados de Roma, cenário que a consagrou na TV, para aparecer ao vivo no Jornal Nacional, nesta quarta-feira, 7, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano. A transmissão especial marca o início do conclave que definirá o novo papa e contou com o reforço do âncora William Bonner, que também foi deslocado para a cobertura internacional.

Mas o que roubou a cena não foi a tradição da Igreja Católica, e sim, a tensão no ar durante a interação entre Ilze e Bonner, que acabou viralizando nas redes sociais.

Enquanto muitos brincavam sobre a saída da repórter de seu clássico "telhadinho", outros repararam que ela parecia visivelmente desconfortável diante das câmeras. O clima piorou de vez quando Bonner tentou um gesto simpático: colocou a mão no ombro da colega e disparou com um sorriso contido:

“Mas eu não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas estas noites”.

Ilze, rápida e séria, respondeu apenas com um "boa noite", desviou do toque e encerrou a participação.

Bastou isso para a polêmica começar. Na internet, muita gente falou em 'climão', enquanto outros apontaram um suposto constrangimento.

Veja o vídeo: