Do Brasil para os telhados de Roma: saiba quem é Ilze Scamparini

Ilze Scamparini é correspondente da Globo em Roma - Foto: Divulgação | TV Globo

Os telhados de Roma nunca mais foram os mesmos depois da chegada de Ilze Scamparini na capital italiana. A correspondente da Globo é bastante querida pelos internautas, que passaram a elogiar ainda mais o trabalho dela apó da morte do papa Francisco, na última segunda-feira, 21.

Ela é repórter da emissora em Roma há mais de 25 anos e sempre é enaltecida. Ilze já foi comparado ao Batman e ao personagem do videogame Assassin's Creed por causa do cenário no qual ela sempre aparece: o terraço do apartamento da jornalista, na Piazza Navona.

A jornalista vive com o escritor e roteirista italiano Domenico Saverni, com quem é casada há mais de 20 anos.

Do Brasil para os telhados de Roma

Descendente de italianos, Ilze Scamparini é natural de Araras, em São Paulo. Ela trabalha na Globo desde 1984. Em 1997, tornou-se correspondente em Los Angeles, onde ficou por dois anos.

Em 1999 foi limitado para a Itália e lá ficou. Cobriu os papados de João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco, além de guerras, encontros de chefes de estado e o estouro da pandemia de Covid-19 na Europa.

Ilze é uma vaticanista, título dado aos profissionais da imprensa oficialmente credenciados pelo Vaticano.

Jornalista e escritora

Ilze Scamparini também já escreveu um livro. Em 2021, ela publicou seu primeiro romance, ‘Atirem Direto no Meu Coração’, uma ficção inspirada em uma soldada da guerra do Kosovo (1998-1999) que Ilze conheceu durante suas coberturas.

Momentos marcantes

Em entrevista à Globo em 2013, destacou um dos momentos mais importantes de sua vida profissional. “A viagem que fiz com Chico Mendes pelo Acre a bordo de um pequeno avião para conhecer a vida dos seringueiros. Aquilo, sim, foi descobrir o mundo”, revelou.

Além disso, ela falou sobre o seu primeiro emprego, como estagiária de Henfil nos anos 1980. “Transcrevia entrevistas feitas por outras pessoas com operários do ABC paulista, que foram entregues ao Henfil”, disse.

Ilze também falou sobre a importância do conclave: “O conclave é algo extraordinário não só para os católicos. O papa é também um chefe de estado. Em guerras, a diplomacia vaticana pode ter muito valor.”

Reações nas redes sociais

Desde a morte do papa Francisco, na última segunda, os internautas estão comentando e fazendo memes sobre o trabalho de Ilze Scamparini, que vai fazer a cobertura do conclave que se segue nos próximos dias.

Veja algumas reações:

descobri só HOJE que a Ilze Scamparini realmente mora nesse telhado (é literalmente o terraço da casa dela)



DIVA DEMAIS pic.twitter.com/6XihXNtKKv — henrique/h3lp (@HenriqueLP03) April 22, 2025

Ilze Scamparini em algum telhado de Roma nesse momento pic.twitter.com/Yb2ReiABb2 — JP Santa Cruz (@jp_santa) April 21, 2025

Nas próximas semanas, a nossa Avril Lavigne dos telhados europeus, terá muito trabalho pela frente.



Boa jornada, Ilze Scamparini. pic.twitter.com/1gooNczfZw — Vinycios Grammeliski (@vinygramme) April 21, 2025

Ilze Scamparini já deve é estar, tal qual homem aranha, trepada nos telhados de Roma, pronta pra brilhar nos próximos dias pic.twitter.com/Su414LYrIK — Jota (@Jp_melloo) April 21, 2025

O maior absurdo em "Conclave" foi o fato de Ilze Scamparini não ter aparecido em uma cena sequer do filme. Ela é onipresente! pic.twitter.com/XrSdQbuVbK — Thiago Barata (@thiagobarata87) April 21, 2025