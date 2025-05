Ilze Scamparini desvia do toque de Bonner e clima pesa no JN

Tensão no ar acabou viralizando nas redes sociais - Foto: Reprodução | Rede Globo

Ilze Scamparini deixou os telhados de Roma, cenário que a consagrou na TV, para aparecer ao vivo no Jornal Nacional, nesta quarta-feira, 7, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano. A transmissão especial marca o início do conclave que definirá o novo papa e contou com o reforço do âncora William Bonner, que também foi deslocado para a cobertura internacional.

Mas o que roubou a cena não foi a tradição da Igreja Católica, e sim, a tensão no ar durante a interação entre Ilze e Bonner, que acabou viralizando nas redes sociais.

Enquanto muitos brincavam sobre a saída da repórter de seu clássico "telhadinho", outros repararam que ela parecia visivelmente desconfortável diante das câmeras. O clima piorou de vez quando Bonner tentou um gesto simpático: colocou a mão no ombro da colega e disparou com um sorriso contido:

“Mas eu não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas estas noites”.

Ilze, rápida e séria, respondeu apenas com um "boa noite", desviou do toque e encerrou a participação.

Bastou isso para a polêmica começar. Na internet, muita gente falou em 'climão', enquanto outros apontaram um suposto constrangimento. Veja o vídeo:

🇻🇦QUE DUPLA! William Bonner e Ilze Scamparini ao vivo do Vaticano no primeiro dia de #Conclave. #JN pic.twitter.com/WXEtxGUMap — Brenno (@brenno__moura) May 7, 2025

Confira as reações da web:

Eu ein. A Ilze Scamparini totalmente desconfortável no JN hoje. Que climão. pic.twitter.com/Nu3o4LYCnJ — andrezão (@a_bonacini) May 7, 2025

Ilze e o Bonner ao vivo foi mais ou menos essa energia#JornalNacional pic.twitter.com/i72ikTxdGc — Javali Selvagem (@JavaSelvagem) May 7, 2025