Sonia Abrão é confirmada em programa da Globo

A apresentadora Sonia Abrão - Foto: Divulgação

A jornalista e apresentadora Sonia Abrão pegou fãs e bastidores de surpresa ao surgir, nesta quarta-feira, 7, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Acostumada a cobrir as polêmicas da emissora rival, desta vez foi ela quem circulou pelos famosos carrinhos da casa dos Marinho, e claro, causou alvoroço nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no Instagram, Sonia aparece empolgada e revelou o motivo da visita: uma participação especial no programa Que História É Essa, Porchat?, comandado por Fábio Porchat. “Já estamos aqui na Globo, indo para a gravação. Se segurem porque vai ser muito engraçado!”, disse, aos risos.

Nos comentários, seguidores se dividiram entre empolgação e especulações. “Será que a Globo vai contratar a Sonia?”, escreveu uma fã. Outros celebraram a aparição inusitada: “Não acredito! Já quero assistir”, comentou outro.

Apesar do burburinho, essa não é a primeira vez que Sonia pisa no Projac. No fim de 2024, ela foi uma das convidadas do especial Melhores do Ano, no Domingão com Huck, onde chegou a comentar as indicações da premiação. Antes disso, em 2017, marcou presença no Lady Night, de Tatá Werneck.