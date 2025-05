Clarice vive pesadelo em clínica, mas é salva por homem dos sonhos

Clarice será dopada e trancada em clínica por vilões - Foto: Reprodução | Rede Globo

Nos próximos capítulos da novela 'Garota do Momento' (Globo), Clarice (Carol Castro) será encontrada internada à força em uma clínica psiquiátrica. Quem descobre o paradeiro da personagem é Gregório (Rocco Pitanga), médico que a tem ajudado a recuperar a memória e que desconfia das intenções por trás da internação.

Tudo acontece após Clarice ser sequestrada por Juliano (Fábio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral), que articulam seu desaparecimento. A ausência da mãe deixa Beatriz (Duda Santos) desesperada.

Ao investigar, ela descobre que o responsável pela clínica é o temido Doutor Pimenta — um médico acusado de dopar pacientes e mantê-los internados sem justificativa médica, apenas a mando das famílias.

Gregório, então, finge ser um aliado de Pimenta e consegue acesso à instituição, encontrando Clarice debilitada e implorando por socorro: "Me tira daqui! Por favor, me tira daqui!"

Canal Viva vira Globoplay Novelas

Prestes a completar 15 anos no ar, o canal Viva passará por uma grande mudança: o canal de TV por assinatura será renomeado para Globoplay Novelas. A novidade entrará em vigor no próximo dia 9 de junho, transformando a programação em um espaço totalmente dedicado às novelas.

O Globoplay Novelas terá uma programação 100% dedicada aos títulos mais relevantes do gênero, incluindo grandes clássicos da dramaturgia brasileira, sucessos internacionais e novelas Originais Globoplay inéditas.

“O poder do ecossistema Globo é o que torna todas as formas de consumo possíveis, permitindo-nos oferecer essa diversidade de opções. Com o Globoplay Novelas, o canal passa a estar mais integrado a esse universo, oferecendo ao público mais opções de consumo do gênero de maior sucesso do país”, afirma Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.