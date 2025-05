Primeira fumaça do conclave foi preta; como serão as votações?

Vaticano - Foto: ALBERTO PIZZOLI

Sem um consenso entre os cardeais, a primeira fumaça preta deste conclave foi liberada da Capela Sistina, no Vaticano, na tarde desta quarta-feira, 7. Agora, a eleição será retomada somente na manhã de quinta, 8.

Conforme a tradição católica, apenas uma votação ocorre no primeiro dia de conclave. Já partir do segundo dia, os cardeais se reúnem quatro vezes para escolher o novo Santo Padre.

Para ser eleito, o sucessor de Francisco deve ter o apoio de, ao menos, dois terços dos 133 votantes. Ou seja, um mínimo de 89 votos.

Veja o cronograma de votações do conclave:

Ocorrerão duas votações pela manhã, que devem ser finalizadas às 10h30 e às 12h, no horário local -- 5h30 e 7h, no horário de Brasília;

Ocorrerão duas votações à tarde, que devem terminar por volta das 17h30 e às 19h, no horário local -- 12h30 e 14h no horário de Brasília;

Todos os dias, às 12h e às 19h no horário local (7h e 14h no horário de Brasília), a fumaça será liberada pela chaminé da Capela Sistina. As cédulas das votações da manhã são queimadas juntas, e o mesmo ocorre com as duas da tarde;

As fumaças das 10h30 e das 17h30 só serão liberadas se forem brancas.

As votações no conclave podem ser interrompidas após três rodadas sem definição, com uma suspensão de até um dia. Nesse intervalo, os cardeais fazem uma pausa para orações, conversas informais e escutam uma breve exortação espiritual conduzida pelo cardeal mais antigo entre os diáconos.

Outra pausa pode ser convocada após mais sete votações sem um eleito. E, caso haja 34 votações sem consenso, os dois mais votados da última rodada disputarão uma espécie de "segundo turno". Nesta fase, o eleito também precisará alcançar ao menos dois terços dos votos.

Após três dias sem resultado, as votações são suspensas por no máximo um dia. Durante este período, há uma pausa para oração, discussão livre entre os eleitores e uma breve exortação espiritual, feita pelo primeiro cardeal da ordem dos diáconos.