Chaminé do conclave é instalada pelo Vaticano na Capela Sistina

Equimento sinalizará a escolha do novo papa - Foto: GABRIEL BOUYS/AFP

A Capela Sistina, no Vaticano, recebeu nesta sexta-feira, 2, a tradicional chaminé que indicará a escolha do novo papa. O equipamento, por onde sairá a fumaça branca que simboliza a eleição, foi instalado pelos bombeiros da Santa Sé no telhado do edifício.

A instalação marca a reta final dos preparativos para o conclave, que terá início na próxima quarta-feira, 7, quando 133 cardeais da Igreja Católica se reunirão em isolamento para eleger o sucessor do papa Francisco. A votação ocorrerá na Capela Sistina, que foi fechada ao público desde segunda-feira, 28, para os ajustes.

Confira:

Chaminé sendo instalada no telhado da Capela Sistina, no Vaticano, para o início do Conclave marcado para a próxima quarta-feira (7/05). pic.twitter.com/kw7wakiHvf — Maicon Souza (@MaiconSouza_) May 2, 2025

Antes do início da votação, os cardeais participarão de uma missa solene na Basílica de São Pedro. O processo pode se estender por vários dias, a depender do consenso entre os eleitores.

Em entrevista recente, o cardeal sueco Anders Arborelius afirmou esperar uma assembleia mais demorada do que as anteriores, considerando que muitos cardeais indicados por Francisco não se conheceram anteriormente.

Os dois conclaves mais recentes, em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias e resultaram nas eleições de Bento XVI e Francisco, respectivamente. No entanto, a história da Igreja registra um processo mais longo, já que o conclave que escolheu Gregório X, em 1268, se estendeu por quase três anos.