Vídeo: 'Sereia' desmaia debaixo d'água durante apresentação

Artista inalou água e segue sob observação na UTI - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma artista, que fazia performance de sereia, durante uma apresentação em um parque aquático da cidade de Taiyuan, no norte da China, desmaiou debaixo d’água e tomou o público de preocupação.

O caso teria acontecido na última sexta-feira, 25, na província de Shanxi. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que ela, já desmaiada, se contorcer debaixo d’água. No entanto, após aproximadamente 20 segundos sem qualquer sinal de reação, um funcionário percebeu que se tratava de uma emergência e entrou na água para resgatá-la.

Veja vídeo

Mermaid freediver blackout.

In Taiyuan, China pic.twitter.com/d6YF0Hc9wN — Verak (@Verakksk) April 25, 2025

Causa

De acordo com autoridades locais, a causa mais provável do desmaio foi hipoglicemia. A artista foi levada ao hospital, onde segue consciente, mas permanece na UTI sob observação por risco de infecção pulmonar decorrente da inalação de água.

Após o incidente, todas as apresentações subaquáticas no parque foram suspensas. A administração do local decidiu realizar uma autoinspeção para avaliar suas práticas de segurança. Paralelamente, o departamento municipal de cultura e turismo da cidade iniciou uma vistoria em outros espaços que oferecem performances similares, com foco especial em medidas de resposta a emergências, controle de saúde dos artistas e equipamentos de resgate disponíveis.

Riscos

Especialistas consultados pelas autoridades alertaram que apresentações do tipo exigem preparação intensa e cuidados específicos. É necessário um aquecimento físico adequado, monitoramento constante por equipes de segurança e limitação do tempo de apneia a no máximo um minuto. Também foi apontado que muitos artistas evitam se alimentar antes das apresentações para não comprometer seus movimentos, prática que, embora comum, pode favorecer quadros de hipoglicemia.