Cardeal italiano condenado por peculato desiste de conclave

O cardeal italiano Angelo Becciu desistiu de participar do conclave que vai escolher o novo papa da Igreja Católica. O objetivo da decisão, segundo pessoas próximas, foi o de não causar mais danos à imagem da Igreja Católica.

Apesar da desistência em participar do conclave, o cardeal sustenta ainda ser inocente da condenação por compra e venda fraudulenta de um edifício em Londres. As informações são do jornal La República.

O cardeal foi removido do cargo de prefeito da Congregação para as Causas dos Santos pelo papa Francisco em setembro de 2020, momento no qual também perdeu os “direitos ligados ao Cardinalato”.

O julgamento contra Beucci resultou em uma condenação em primeira instância em dezembro de 2023 pelo tribunal do Vaticano. O processo era referente à compra e venda de um edifício em Londres. Na época, o cardeal era substituto para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado.

Conclave

Os cardeais que vão escolher o novo pontífice se reúnem no Vaticano no próximo dia 7, uma quarta-feira. A data marca o fim da Novendiales, período de nove dias de luto pela morte do papa Francisco.

A Capela Sistina foi fechada nesta segunda-feira (28/4) para a visitação do público. De agora em diante, o local receberá os preparativos para receber o conclave.

O Vaticano informou que, dos 252 cardeais espalhados pelo mundo, 135 estão aptos a votar. No entanto, apenas 120 participam da escolha. O colegiado do conclave atual foi escolhido pelo próprio papa Francisco antes de morrer.