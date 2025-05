Apagão na Europa: interrupção levanta suspeitas de ataque cibernético

Instituto Nacional de Segurança Cibernética da Espanha (INCIBE) estão investigando o caso - Foto: JAVIER SORIANO AFP

O apagão que atingiu ao menos 15 países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França e Alemanha, nesta segunda-feira, 28, levantou suspeitas de um possível ataque cibernético à rede elétrica. Ainda sem confirmação oficial, autoridades como o Instituto Nacional de Segurança Cibernética da Espanha (INCIBE) estão investigando o caso, enquanto as operadoras de energia trabalham para restabelecer os serviços.

Como um ataque cibernético funciona?

Ataques cibernéticos são ações intencionais para invadir, danificar ou paralisar sistemas digitais, podendo ser motivados por interesses financeiros, políticos ou estratégicos. Com a digitalização crescente, esses crimes se tornaram mais sofisticados e frequentes, atingindo desde empresas até governos.

Esses ataques seguem um ciclo estruturado, que inclui reconhecimento, invasão, execução e evasão. Tipos comuns incluem malwares, phishing, ransomware e ataques DDoS, que podem paralisar serviços essenciais. Os impactos vão desde perdas financeiras — com prejuízos médios acima de US$ 4 milhões — até danos severos à infraestrutura crítica, como energia e transportes.

Vibração atmosférica

Outra possível causa para o blecaute foi mencionada em uma reportagem da agência Reuters, que atribuiu a falha a um “fenômeno atmosférico raro” conhecido como vibração atmosférica induzida. A informação teria sido baseada em declarações das Redes Energéticas Nacionais (REN), operadora responsável pela distribuição de energia em Portugal.

Contudo, a REN contestou essa versão, afirmando que ainda é prematuro apontar as causas do apagão. A empresa reforçou que “todas as informações divulgadas por outras fontes devem ser desconsideradas até que a investigação seja concluída”.