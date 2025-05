Ilze Scamparini rompe o silêncio sobre polêmica com Bonner: “Pânico”

Ilze Scamparini e William Bonner - Foto: Reprodução | TV Globo

Ilze Scamparini se pronunciou sobre a polêmica relacionada à entrada ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, que fez ao lado de William Bonner na última quarta-feira, 7. A correspondente internacional usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para esclarecer o assunto que tomou proporções gigantescas.

“Queridos seguidores, estou aqui para agradecer as palavras do Bonner após minha matéria no JN. Obrigada, Bonner, por ter compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida em que eu estou com essa lesão no joelho. Uma lesão meio chata, tendo que ficar com a perna dura”, iniciou a jornalista.

Ilze explicou: “Quando você me tocou, eu não podia girar com medo de torcer novamente o joelho. Entrei um pouquinho em pânico, mas graças a Deus que a gente deu bem o recado. Televisão é assim, se faz em equipe, cada um dá a sua contribuição”.

Por fim, a repórter mandou um recado para Bonner: “Você não escapa não. Dessa vez, não deu, mas eu fico devendo esse abraço para você, por quem eu tenho muito carinho. Espero te encontrar muito brevemente”.

Veja o pronunciamento:

Ilze Scamparini em novo vídeo agradecendo ao William Bonner pelas palavras de carinho ontem durante o Jornal Nacional.



"Fico devendo esse abraço pra você. Espero te encontrar brevemente."

Na edição de quinta-feira, 8, do Jornal Nacional, Bonner ressaltou as qualidades Ilze e destacou que admira muito a repórter, que é uma das maiores especialistas em papa, conclave e assuntos do Vaticano.

“Eu quero aproveitar para agradecer, mais uma vez, a ela pela demonstração de profissionalismo que ela deu ontem aqui comigo. Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso, devido a uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14°C. Ela não estava com esse meu casaco espetacular, que já tem 20 anos. Ela não estava com esse casaco”, disse o âncora do JN.

Relembre o que aconteceu

Ilze Scamparini deixou os telhados de Roma, cenário que a consagrou na TV, para aparecer ao vivo no Jornal Nacional, na última quarta-feira, 7, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano. A transmissão especial marcou o início do conclave que definirá o novo papa e contou com o reforço do âncora William Bonner, que também foi deslocado para a cobertura internacional.

Mas o que roubou a cena não foi a tradição da Igreja Católica, e sim, a tensão no ar durante a interação entre Ilze e Bonner, que acabou viralizando nas redes sociais. Enquanto muitos brincavam sobre a saída da repórter de seu clássico "telhadinho", outros repararam que ela parecia visivelmente desconfortável diante das câmeras.

O clima piorou de vez quando Bonner tentou um gesto simpático: colocou a mão no ombro da colega e disparou com um sorriso contido: “Mas eu não vou explorar você, exigir que você esteja comigo todas estas noites”.

Ilze, rápida e séria, respondeu apenas com um "boa noite", desviou do toque e encerrou a participação. Bastou isso para a polêmica começar. Na internet, muita gente falou em 'climão', enquanto outros apontaram um suposto constrangimento.