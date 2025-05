Bonner reage a climão e expõe problema de saúde de Ilze Scamparini

Os jornalistas - Foto: Reprodução | Rede Globo

O jornalista William Bonner surpreendeu os telespectadores do Jornal Nacional desta quinta-feira, 8, ao prestar um elogio público à repórter Ilze Scamparini. A fala ocorreu após um dia repleto de especulações nas redes sociais sobre um suposto "climão" entre os dois durante a transmissão ao vivo do JN na noite anterior, diretamente do Vaticano, na cobertura do conclave para escolha do novo papa.

Durante o encerramento do telejornal, Bonner fez questão de enaltecer o profissionalismo da colega, que mesmo em tratamento por uma lesão no joelho, fez questão de participar da cobertura especial.

“Quero agradecer à Ilze pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso, ela ficou conosco até o fim do JN, encarando o frio de 14 graus, e sem este meu casaco espetacular de 20 anos”, brincou o apresentador.

“Isso só aumenta nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão.”

Ilze Scamparini e William Bonner no conclave

Na noite anterior, Bonner e Ilze dividiram o vídeo durante uma transmissão ao vivo do Vaticano. A interação entre eles, no entanto, chamou atenção de parte do público. Nas redes sociais, internautas comentaram um possível incômodo de Ilze durante a participação.

O momento mais comentado foi quando Bonner tentou colocar a mão no ombro da jornalista, e ela pareceu se esquivar, encerrando a fala com um rápido “boa noite”.

A repercussão foi imediata e dividiu opiniões. Segundo o colunista Valmir Moratelli, do site Veja, o desconforto de Ilze teria sido causado por uma piada feita por Bonner no dia anterior. Ele teria dito no ar que a colega iria "descer do telhado" para participar do JN, uma referência ao cenário elevado de onde a repórter costuma fazer suas entradas ao vivo em Roma. Uma fonte próxima à jornalista afirmou que ela não gostou do comentário, por considerar que ele diminuía sua maneira de cobrir as notícias.

Já o portal LeoDias trouxe outra versão. Segundo fontes ouvidas, Ilze teria demonstrado insegurança por conta de dificuldades para enxergar o teleprompter e por ser naturalmente tímida, o que teria sido confundido como distanciamento ou frieza.

Até o momento, Ilze Scamparini não se pronunciou sobre os rumores.

Confira o momento entre William Bonner e Ilze Scamparini