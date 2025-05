Ilze Scamparini protagonizou outro momento desconfortável na Globo

Ilze Scamparini e William Bonner - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A reação de Ilze Scamparini ao toque de William Bonner no encerramento do Jornal Nacional, da TV Globo, dessa quarta-feira, 7, viralizou nas redes sociais. A jornalista se esquivou de um abraço do apresentador enquanto estavam cobrindo a reunião dos cardeais para a escolha do próximo papa no Vaticano. Depois disso, a web resgatou outro momento em que a correspondente parecia pouco confortável.

No conclave de 2013, que elegeu o argentino Jorge Mario Bergoglio como o 266º papa da Igreja Católica, a Globo enviou Patrícia Poeta para fazer a cobertura da eleição ao lado de Ilze. Em uma das entradas das duas, a correspondente parecia responder às perguntas da colega de maneira ríspida.

“Temos a chance de ter um papa brasileiro?”, questiona Patrícia. “Claro, a chance sempre tem. Por que não?”, responde Ilze. Em outro momento, Patrícia pergunta: “O que esperar desses próximos dias de conclave?”. Ilze diz: “Bom, nunca se sabe”.

Veja a interação:

lembrando desse vivo do JN, no conclave 2013, com ilze putíssima porque mandaram patricia poeta dar close em roma depois dela comer o rojão da renuncia de bento 16. ela nem olha pra pp, começa a desfilar informações de setorista e no final bonner dá uma debochada. pic.twitter.com/fAAknRGpHA — é muita antena; e ninguém antenado (@eduardinhosena) May 7, 2025

Porque Scamparini ficou desconfortável ao lado de Bonner?

Segundo a coluna GENTE, da Veja, no dia anterior, Bonner tinha feito uma piada que desagradou a correspondente que mora há 26 anos na Itália. Ele afirmou que ela iria “descer do telhado” para a cobertura do início do Conclave. “Ela prometeu”, destacou o comunicador.

Uma fonte ligada à produção do Jornal Nacional disse à coluna que “Ilze é muito na dela, mas como repórter adora estar nas ruas, entendeu como uma brincadeira desnecessária”.

Relembre como tudo aconteceu

Ilze Scamparini deixou os telhados de Roma, cenário que a consagrou na TV, para aparecer ao vivo no Jornal Nacional, nesta quarta-feira, 7, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano. A transmissão especial marca o início do conclave que definirá o novo papa e contou com o reforço do âncora William Bonner, que também foi deslocado para a cobertura internacional.

Mas o que roubou a cena não foi a tradição da Igreja Católica, e sim, a tensão no ar durante a interação entre Ilze e Bonner, que acabou viralizando nas redes sociais.