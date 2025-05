Saiba como era a vida de Ilze Scamparini antes da fama

Ilze é correspondente na Itália - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

O nome de Ilze Scamparini voltou aos holofotes após a morte do papa Francisco e a realização do Conclave nesta semana. A jornalista se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após demonstrar desconforto com o abraço do colega de trabalho, William Bonner.

Com a repercussão, diversos internautas ficaram interessados em saber mais sobre a vida da comunicadora antes da fama como correspondente internacional da TV Globo na Itália.

Mas afinal, como era a vida de Ilze?

Nascida em 26 de dezembro de 1958, em Araras, no Interior de São Paulo, a comunicadora sempre teve vocação para o mundo da arte, mas escolheu seguir na comunicação e se formou em jornalismo.

Formada no Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, a comunicadora ingressou no curso de Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e trabalhou como estagiária no jornal Diário do Povo, em Campinas.

Ilze começou sua carreira na TV em 1981 e começou na TV Globo cobrindo férias de repórteres do Jornal Nacional. Em 1999, ela se mudou para a Itália e se tornou repórter especializada na cobertura de assuntos relacionados à sede da Igreja Católica.