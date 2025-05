Marcello Novaes desabafa sobre término polêmico com influenciadora

Marcello e Saory namoraram por dois anos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Marcello Novaes falou sobre o fim de seu relacionamento com Saory Cardoso. Em entrevista ao programa ‘Fofocalizando’, do SBT, o ator relembrou o término com a modelo e afirmou que está tranquilo com a decisão.

“Os relacionamentos acontecem, terminam, às vezes a gente fica triste… Tem reações que às vezes são inesperadas mesmo. Só isso mesmo. O importante é que está tudo bem, tudo tranquilo”, disse ele.

Apesar da confissão, o ator da Globo não deu muitos detalhes sobre o término, que foi supostamente ocasionado por um procedimento estético feito nos glúteos da influenciadora digital, que já participou do reality show ‘De Férias Com O Ex’.

Relembre o término

O fim do romance de Marcello e Saory foi anunciado pelo artista durante uma entrevista e confirmado pela loira através de um post nas redes sociais. No texto, ela alegou que o famoso deu um fim ao namoro após ela compartilhar fotos do bumbum.

Saory ainda revelou que Marcello era tóxico durante o relacionamento e sempre a detonava, falando mal de seu corpo e sua aparência geral. Entretanto, a informação foi negada pelo ator global, que não costuma falar publicamente sobre sua vida pessoal.