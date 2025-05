Cantor famoso anuncia que será pai: “Maior sonho”

O cantor será pai pela primeira vez

MC Guimê usou suas redes sociais para anunciar que será pai pela primeira vez. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 8, e contou que realizou um dos seus maiores sonhos.

“O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais!!! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hr de compartilhar essa benção com vocês!”, escreveu ele na legenda da publicação.

O famoso fez o post em colaboração com sua noiva, a empresária Fernanda Stroschein. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano,desde março de 2024, quando anunciaram publicamente o romance.

Em abril, a moça revelou que foi pedida em casamento pelo funkeiro, com um post em seu perfil do Instagram. “Obrigada pelas tuas promessas, Jesus! Minha vida ganhou um novo significado com a certeza de que terei você sempre ao meu lado @mcguime. Mais uma promessa realizada! Sei que é só o começo do que viveremos,minha vida é cada dia mais feliz contigo! Te amo!”, disparou ela.

Vale lembrar que esse é o primeiro romance de Guimê após o fim conturbado de seu casamento com a cantora Lexa, que durou cerca de 8 anos. Os dois anunciaram o fim em setembro de 2023.