Angélica reflete sobre uso das redes sociais e admite erro com a filha

Angélica falou abertamente sobre a criação de seus filhos: Joaquim, Benício e Eva, fruto do relacionamento com Luciano Huck. Convidada do podcast ‘Pé no Sofá Pod’, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, a famosa revelou que está cada vez mais difícil manter os herdeiros longe das redes sociais.

“Eu acho que a gente tem que segurar o máximo que der, cada vez mais hoje com as redes sociais, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí no mundo e como a coisa está indo acelerada”, disse ela.

“Eu acho que quanto mais os pais de crianças pequenas que estão ouvindo puderem segurar essa coisa de celular e rede social e tela... segura. 'Ah, mas mãe...' aquela frase que também a gente fala muito, né? 'Ah, mas todo mundo tem'. 'Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso'”, completou.

A apresentadora ainda confessou que errou muito com a filha caçula, Eva, que é viciada em telas. “Eu não fiz isso. Eu acho que tem que ser feito. Porque eu fiz dentro de um limite ali que eu achei 'ah, tudo bem'... e hoje eu vejo a diferença do Joaquim com relação à tela”, contou, citando o filho mais velho.

“Ele tem um controle muito maior deste vício, que é a rede social, que é tela, do que ela. Não é culpa dela, isso é culpa de quem coordenou isso, no caso somos nós”, completou a artista.

Polêmica com a nora

O relato de Angélica acabou repercutindo na web pouco tempo depois da loira ser envolvida em uma confusão com a namorada de seu filho Benício, a influenciadora Duda Guerra, de apenas 16 anos.

A jovem acabou discutindo com a influenciadora Antonela Braga após ela seguir o perfil privado de Benício no Instagram e internautas cobraram um posicionamento da esposa de Luciano Huck sobre o envolvimento de seu filho na briga.

Ciente da confusão e após ser acusada de curtir um comentário ofendendo a nora, Angélica fez um post em seu perfil do Instagram sobre o assunto. “Cresci como pessoa pública. Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros – às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional”, escreveu ela em parte do texto.