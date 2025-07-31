Menu
FAMOSOS

Delicado: Edu Guedes toma decisão importante após grave cirurgia

Apresentador tinha se afastado da TV durante tratamento

Por Agatha Victoria

31/07/2025 - 16:09 h
Edu Guedes surpreende fãs com decisão
Edu Guedes surpreende fãs com decisão -

Após se afastar da televisão para realizar uma cirurgia no tratamento de um câncer no pâncreas, Edu Guedes decidiu retornar às telinhas. A volta será na próxima terça-feira, 5, no comando do programa Fica com a Gente, da RedeTV!. A atitude surpreendeu fãs e médicos.

O chef de cozinha revelou recentemente detalhes do diagnóstico. Ele descobriu o câncer após passar por um procedimento para remoção de pedras nos rins.

"Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, junto com a investigação do doutor Joaquim [de Almeida], salvaram a minha vida. Decidimos fazer duas cirurgias para que os rins estivessem bons e fortes, e uma cirurgia mais delicada", contou.

Agradecimento

Edu Guedes publicou em suas redes sociais um vídeo de agradecimento pelo apoio recebido durante o período de tratamento. “Eu agradeço demais a Ana [Hickmann], Maria [minha filha], meus pais por estarem ao meu lado, minha família, tantos amigos, e muitos brasileiros que eu não tinha ideia da dimensão que gostam de mim”, disse.

"Sempre procurei fazer tudo com muito carinho. Tenho certeza de que estou recebendo essa força para melhorar e me curar também. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração", declarou.

x