Zezé Di Camargo tenta beijar fã e leva invertida em show

Zezé di Camargo quase beija fã em show - Foto: Reprodução | Instagram

Um encontro com uma fã nos bastidores de um show gerou polêmica para Zezé Di Camargo. Na ocasião, o cantor se aproximou para dar um beijo no rosto da jovem, mas ela virou o rosto no momento exato, criando um clima constrangedor entre os dois.

Como ficou muito próximo de beijá-la na boca, Zezé se esquivou rapidamente e, em seguida, deu um beijo na bochecha da fã antes de sair andando.

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, a jovem, identificada como Julyenne Ribeiro, se pronunciou sobre o episódio:

"Eu estava no camarote. No finalzinho do show, resolvi descer [para perto do palco] para ficar mais próxima do Zezé. Pedi uma foto de longe, e ele disse: 'Tudo bem, chama ela para o camarim'. Aí o segurança veio e me chamou. Fiquei eufórica, não acreditei. Esperei ele no backstage, aguardando ele finalizar o show. Tinha outras pessoas lá. Fiquei muito emocionada, porque sou muito fã", contou.

Ela também comentou sobre a recepção do cantor:

"Ele me recebeu muito bem. Dei um abraço bem apertado nele, sim. Fiquei muito realizada. Ele é um amor. Pensa num cara carinhoso e educado. Adorei."

Repercussão nas redes sociais

O vídeo dividiu opiniões na internet. Muitos internautas relembraram a forma como Zezé conheceu sua atual esposa, Graciele Lacerda, quando ainda era casado com Zilu Camargo.

"Ele sempre fez isso, dando em cima de fã", afirmou uma internauta. "O mundo não gira, capota! Aqui se faz, aqui se paga", escreveu outra.

"Vixi, será que a senhora Graciele vai sentir na pele o que a Zilu passou?", questionou uma usuária.