Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre reconciliação com Belo

A ex-BBB reagiu aos boatos recentes da web

Por Franciely Gomes

31/07/2025 - 17:47 h
Gracyanne e Belo estão separados há um ano
Gracyanne e Belo estão separados há um ano -

Parece que as recentes notícias envolvendo a nova namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi, tem abalado o relacionamento deles. Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, o cantor teria aproveitado o momento para se reaproximar da ex-mulher, Gracyanne Barbosa.

Entretanto, a musa fitness deu um fim aos boatos e se pronunciou sobre o assunto, deixando claro que tudo não passa de mentiras inventadas pela comunicadora. “É mentira”, disse ela, ao falar com a revista Quem.

Procurada pela mesma reportagem, a equipe de assessoria do cantor Belo se limitou a dizer que o cantor não comentará publicamente sobre o assunto. “Nós cuidamos da parte artística dele. Imagino que Belo não vai falar sobre esse assunto”, informaram.

Polêmica

A confusão começou após Rayane contar que seu filho, de apenas, 5 anos, chama o cantor Belo de pai. A declaração foi dada durante uma entrevista ao portal de Leo Dias e acabou chegando no pai da criança, que não gostou nada do que foi dito.

Irritado, ele detonou a morena publicamente nas redes sociais e expôs áudios dela falando que se arrependia de ser mãe e que pensava em deixar a guarda definitiva do filho com ele.

Irritada, Rayane procurou a delegacia nessa terça-feira, 29, acompanhada de advogados para registrar queixa e solicitar proteção judicial contra o pai de seu filho.

