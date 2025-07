Preta Gil deixou fortuna milionária; saiba valor

Preta Gil morreu no último domingo, 20 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora e empresária Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, deixou um patrimônio considerável para os seus herdeiros: o filho Francisco Gil, de 30 anos, e a neta, Sol de Maria, de 9, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez. Preta faleceu em decorrência de um câncer de intestino.

A fortuna da artista é estimada entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, segunda a Folha Econômica. O dinheiro é resultado de uma carreira diversificada, que incluiu música, televisão, publicidade, eventos e investimentos.

Antes de se lançar como cantora, Preta atuou no mercado publicitário, com passagem pela agência DM9, sob o comando de Nizan Guanaes. A relação entre os dois perdurou ao longo da vida. Durante o tratamento contra o câncer, Preta ficou hospedada no apartamento de Guanaes e sua esposa, Donata Meirelles, em Nova York, onde passou seus últimos dias enquanto fazia um tratamento experimental.

Em 2017, ela tornou-se sócia da agência Mynd, a maior agência de influenciadores do Brasil, cujo faturamento gira em torno de R$ 350 milhões por ano. A empresa representa mais de 350 artistas, entre ex-BBBs, cantores e influenciadores.

Morte de Preta Gil

Velório

A equipe de Gilberto Gil, por meio de comunicado, confirmou que o velório de Preta Gil acontecerá no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida será aberta ao público no Theatro Municipal, seguindo o desejo manifestado em vida pela artista.

Segundo informação divulgada pela assessoria da família nas redes sociais sociais, o velório será na sexta-feira, 25, das 9h às 13h.

A previsão é que o corpo da artista chegue ao Brasil na quinta-feira, 24. No entanto, de acordo com a equipe de Gilberto Gil, pai de Preta, a repatriação exige cuidados específicos e envolve um custo elevado, estimado em mais de R$ 50 mil, além de uma série de autorizações consulares e sanitárias.

Preta Gil fez pedido especial

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista desejava ser enterrada em Salvador, terra natal de Gilberto Gil e onde viveu parte da infância.

No entanto, antes, o velório deve realmente acontecer no Rio de Janeiro, onde ela nasceu, conforme informou a família dela.

De acordo com a colunista, o corpo de Preta Gil será trazido ao Brasil nos próximos dias para o velório no Rio de Janeiro.

Preta também investiu em imóveis ao longo da vida. Em entrevistas, chegou a mencionar a venda de um apartamento para saldar dívidas adquiridas durante um período de compulsão por compras de artigos de luxo.