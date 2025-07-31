FÉ E ENERGIA
Entenda por que não se deve guardar fotos de pessoas falecidas em casa
Você pode estar sabotando sua própria energia com esse hábito inocente
Por Agatha Victoria
Guardar memórias de pessoas que já faleceram é um hábito comum nos lares brasileiros. Porta-retratos em mesas, cabeceiras e estantes são formas de manter a lembrança e o sentimento de proximidade com quem partiu. No entanto, segundo o Feng Shui, essa prática aparentemente inofensiva pode ter um efeito contrário ao desejado.
O que é Feng Shui?
O Feng Shui é uma filosofia ancestral chinesa que busca harmonizar o ser humano com o ambiente ao seu redor, especialmente em espaços de convivência e descanso.
O nome significa “vento e água”, elementos que representam o fluxo da natureza. Entre seus princípios, está a crença de que todos os ambientes são atravessados por uma energia invisível chamada "chi", que pode ser positiva ou negativa, e cuja circulação afeta diretamente o bem-estar, as emoções e as oportunidades da vida.
A especialista em Feng Shui, Montserrat Beltrán, explicou ao portal espanhol El Mueble que as fotos são, sim, importantes para elevar o astral do ambiente mas o local onde são colocadas deve ser escolhido com cuidado.
Segundo Montserrat, para homenagear um ente querido que já faleceu, o ideal é optar por uma foto pequena, onde a pessoa apareça sozinha. Além disso, a imagem não deve ser posicionada sobre mesas de cabeceira ou cômodas visíveis ao acordar.
Outro ponto importante é o equilíbrio: a quantidade de fotos de pessoas falecidas não deve ser maior do que a de parentes vivos, pois isso pode causar um desequilíbrio energético e reforçar sentimentos de nostalgia.
Esses cuidados têm o objetivo de evitar que a pessoa fique presa ao passado. Não se trata de esquecer quem partiu, mas de seguir em frente sem estagnação emocional,algo que o Feng Shui procura evitar.
Beltrán também desaconselha manter nos quartos fotos de filhos que já saíram de casa. De acordo com ela, isso pode alimentar a chamada “síndrome do ninho vazio” e intensificar sentimentos de melancolia.
Apesar dos alertas, a especialista recomenda locais ideais para manter fotos que transmitam amor, alegria e tranquilidade. Imagens de momentos felizes em família ou de casais são bem-vindas, pois colaboram para o bom fluxo energético.
Locais recomendados para fotos, segundo o Feng Shui:
1. Sala de estar:
Ideal para fotos com amigos e familiares, por ser um ambiente acolhedor e de convivência.
2. Quarto:
Indicado apenas para fotos do casal que dorme ali ou imagens de paisagens. Devem ser evitadas fotos de crianças ou outros parentes, pois podem afetar a intimidade do casal.
3. Sala de jantar:
Boa escolha para fotos que transmitam alegria, união e prosperidade.
4. Entrada da casa:
Excelente local para uma imagem única ou que represente a família, funcionando como uma saudação acolhedora.
5. Banheiro:
Não é recomendado manter fotos nesse cômodo, pois a presença constante da água pode enfraquecer a energia positiva do ambiente.
