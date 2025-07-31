Entenda por que não se deve guardar fotos de pessoas falecidas em casa

Você tem fotos de quem já morreu no quarto? Cuidado com o que isso atrai - Foto: Reprodução | Redes sociais

Guardar memórias de pessoas que já faleceram é um hábito comum nos lares brasileiros. Porta-retratos em mesas, cabeceiras e estantes são formas de manter a lembrança e o sentimento de proximidade com quem partiu. No entanto, segundo o Feng Shui, essa prática aparentemente inofensiva pode ter um efeito contrário ao desejado.

O que é Feng Shui?

O Feng Shui é uma filosofia ancestral chinesa que busca harmonizar o ser humano com o ambiente ao seu redor, especialmente em espaços de convivência e descanso.

O nome significa “vento e água”, elementos que representam o fluxo da natureza. Entre seus princípios, está a crença de que todos os ambientes são atravessados por uma energia invisível chamada "chi", que pode ser positiva ou negativa, e cuja circulação afeta diretamente o bem-estar, as emoções e as oportunidades da vida.

A especialista em Feng Shui, Montserrat Beltrán, explicou ao portal espanhol El Mueble que as fotos são, sim, importantes para elevar o astral do ambiente mas o local onde são colocadas deve ser escolhido com cuidado.

Segundo Montserrat, para homenagear um ente querido que já faleceu, o ideal é optar por uma foto pequena, onde a pessoa apareça sozinha. Além disso, a imagem não deve ser posicionada sobre mesas de cabeceira ou cômodas visíveis ao acordar.

Outro ponto importante é o equilíbrio: a quantidade de fotos de pessoas falecidas não deve ser maior do que a de parentes vivos, pois isso pode causar um desequilíbrio energético e reforçar sentimentos de nostalgia.

Esses cuidados têm o objetivo de evitar que a pessoa fique presa ao passado. Não se trata de esquecer quem partiu, mas de seguir em frente sem estagnação emocional,algo que o Feng Shui procura evitar.

Beltrán também desaconselha manter nos quartos fotos de filhos que já saíram de casa. De acordo com ela, isso pode alimentar a chamada “síndrome do ninho vazio” e intensificar sentimentos de melancolia.

Apesar dos alertas, a especialista recomenda locais ideais para manter fotos que transmitam amor, alegria e tranquilidade. Imagens de momentos felizes em família ou de casais são bem-vindas, pois colaboram para o bom fluxo energético.

Locais recomendados para fotos, segundo o Feng Shui:

1. Sala de estar:

Ideal para fotos com amigos e familiares, por ser um ambiente acolhedor e de convivência.

2. Quarto:

Indicado apenas para fotos do casal que dorme ali ou imagens de paisagens. Devem ser evitadas fotos de crianças ou outros parentes, pois podem afetar a intimidade do casal.

3. Sala de jantar:

Boa escolha para fotos que transmitam alegria, união e prosperidade.

4. Entrada da casa:

Excelente local para uma imagem única ou que represente a família, funcionando como uma saudação acolhedora.

5. Banheiro:

Não é recomendado manter fotos nesse cômodo, pois a presença constante da água pode enfraquecer a energia positiva do ambiente.