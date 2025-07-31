Menu
HOME > POLÍCIA
CRIME

Polícia desmonta novo ponto de caça-níqueis em Feira de Santana

Ação desta quarta-feira eleva para 71 o total de equipamentos ilegais recolhidos pela polícia em 30 dias

Por Redação

31/07/2025 - 18:55 h
investigações seguem em andamento e visam identificar demais envolvidos
Mais uma ofensiva contra os jogos de azar foi realizada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira, 30, no município de Feira de Santana. Ao todo, 14 máquinas caça-níqueis foram apreendidas durante uma ação que teve como alvo dois estabelecimentos situados na região do Transbordo, no bairro Cidade Nova.

investigações seguem em andamento e visam identificar demais envolvidos | Foto: Divulgação / Polícia Civil

A investigação teve início após denúncias anônimas indicarem movimentações suspeitas em pontos comerciais da Rua 02. Agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), unidade que integra o Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), se deslocaram até os locais e confirmaram a existência de atividade ilegal relacionada a jogos eletrônicos clandestinos.

Além das máquinas de aposta, os policiais também recolheram cinco tablets, celulares, impressoras térmicas, maquinetas de cartão e uma quantia em dinheiro. Um homem identificado como responsável por um dos estabelecimentos foi conduzido para prestar esclarecimentos no Complexo Policial do Sobradinho. Após ser ouvido, ele foi liberado, mas poderá responder judicialmente por envolvimento com jogo ilegal e possível associação criminosa.

Essa não é a primeira investida da Polícia Civil contra casas de apostas ilegais na cidade. No mês anterior, a Operação Terminal Zero já havia apreendido 57 equipamentos semelhantes. Com a ação mais recente, chega a 71 o total de máquinas caça-níqueis retiradas de circulação em apenas 30 dias, em Feira de Santana.

As investigações seguem em andamento e visam identificar demais envolvidos e eventuais ramificações da prática criminosa na região.

Tags:

Bahia crime feira de santana Polícia

x